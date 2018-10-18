Более 10 000 детей приняли участие в конкурсе рисунка «Разноцветные капли»

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Рекордное число детей – более 10 000 из 85 регионов России – приняли участие в ежегодном Всероссийском конкурсе детского рисунка «Разноцветные капли» - 2018. Конкурс был организован Минприроды России в рамках ФЦП «Вода России». Его цель – популяризация идей бережного отношения к воде и уважительного отношения к водным ресурсам России.

Конкурс детского рисунка «Разноцветные капли» проводится ежегодно с 2014 года в рамках ФЦП «Вода России». В этом году он проводился с 23 мая по 30 сентября, а участниками могли стать дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет. Юные художники присылали рисунки, посвященные рекам России, водным обитателям, а также теме сохранения водных ресурсов и очистки берегов от мусора. Всего в конкурсе было предусмотрено 12 номинаций, посвященных водной тематике.

Наиболее активными участниками оказались школьники 5-7 классов, а большего всего работ на конкурс подали молодые авторы из Башкирии, Чувашии, Московской, Волгоградской и Свердловской областей. В конкурсе также приняли участие известные инстаграм-блогеры: Мария Кожевникова и актриса Кристина Асмус с дочерью Анастасией.

«Работа с молодежью и детьми – одна из наших приоритетных задач в области формирования культуры бережного отношения к воде и водным ресурсам. Ведь помимо текущей работы, необходимо думать о будущем и о тех, за кем оно. Рекордное в этом году число участников конкурса, как нельзя лучше отражает текущую тенденцию на популяризацию идей бережного отношения к окружающей среде, в том числе и водной» - отметил Директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий Кириллов.

Победители конкурса будут награждены памятными призами, а авторы трёх лучших работ в каждой из 12 номинаций – подарочным сертификатом на приобретение книг. Работы победителей будут опубликованы на официальном сайте конкурса и включены в тираж ежегодного «Водного календаря».

Кроме того, некоторые рисунки, по решению жюри, будут использованы в качестве иллюстраций для плакатов социальной рекламы бережного отношения к воде.

ФИО участника Возраст участника Регион Вода нужна всем Гаязов Альберт Ильфатович 6 Республика Татарстан, г. Альметьевск Кто живет в воде Бойко Александр Алексеевич 6 Воронеж Животные на водопое Лапшина Елизавета Антоновна 6 Республика Мордовия, г. Рузаевка Великие реки России Чепелева Алина Дмитриевна 11 Смоленская область, п. Авторемзавод Горные реки и водопады Самарина Ольга Сергеевна 16 Смоленск Морские млекопитающие Панасенко Полина Станиславовна 8 Истра Речные птицы Олейникова Полина Леонидовна 15 Челябинск Спасем водных животных от мусора! Зайцева Анна Владимировна 6 Москва Подводный мир без мусора и загрязнения Акунченко Александра Павловна 7 Красноярский край, с. Каратузское Мои действия по сбережению воды Карнаухова Анна Дмитриевна 15 Новосибирск Голубая планета Видутова Анастасия Романовна 16 Сергиев Посад Нашим рекам - чистые берега Шкедя Кристина Андреевна 13 Симферополь

Источник: Water-Russia