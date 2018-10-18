Более 10 000 детей приняли участие в конкурсе рисунка «Разноцветные капли»
Рекордное число детей – более 10 000 из 85 регионов России – приняли участие в ежегодном Всероссийском конкурсе детского рисунка «Разноцветные капли» - 2018. Конкурс был организован Минприроды России в рамках ФЦП «Вода России». Его цель – популяризация идей бережного отношения к воде и уважительного отношения к водным ресурсам России.
Конкурс детского рисунка «Разноцветные капли» проводится ежегодно с 2014 года в рамках ФЦП «Вода России». В этом году он проводился с 23 мая по 30 сентября, а участниками могли стать дети и подростки в возрасте от 3 до 18 лет. Юные художники присылали рисунки, посвященные рекам России, водным обитателям, а также теме сохранения водных ресурсов и очистки берегов от мусора. Всего в конкурсе было предусмотрено 12 номинаций, посвященных водной тематике.
Наиболее активными участниками оказались школьники 5-7 классов, а большего всего работ на конкурс подали молодые авторы из Башкирии, Чувашии, Московской, Волгоградской и Свердловской областей. В конкурсе также приняли участие известные инстаграм-блогеры: Мария Кожевникова и актриса Кристина Асмус с дочерью Анастасией.
«Работа с молодежью и детьми – одна из наших приоритетных задач в области формирования культуры бережного отношения к воде и водным ресурсам. Ведь помимо текущей работы, необходимо думать о будущем и о тех, за кем оно. Рекордное в этом году число участников конкурса, как нельзя лучше отражает текущую тенденцию на популяризацию идей бережного отношения к окружающей среде, в том числе и водной» - отметил Директор департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды России Дмитрий Кириллов.
Победители конкурса будут награждены памятными призами, а авторы трёх лучших работ в каждой из 12 номинаций – подарочным сертификатом на приобретение книг. Работы победителей будут опубликованы на официальном сайте конкурса и включены в тираж ежегодного «Водного календаря».
Кроме того, некоторые рисунки, по решению жюри, будут использованы в качестве иллюстраций для плакатов социальной рекламы бережного отношения к воде.
|
ФИО участника
|
Возраст участника
|
Регион
|
Вода нужна всем
|
Гаязов Альберт Ильфатович
|
6
|
Республика Татарстан, г. Альметьевск
|
Кто живет в воде
|
Бойко Александр Алексеевич
|
6
|
Воронеж
|
Животные на водопое
|
Лапшина Елизавета Антоновна
|
6
|
Республика Мордовия, г. Рузаевка
|
Великие реки России
|
Чепелева Алина Дмитриевна
|
11
|
Смоленская область, п. Авторемзавод
|
Горные реки и водопады
|
Самарина Ольга Сергеевна
|
16
|
Смоленск
|
Морские млекопитающие
|
Панасенко Полина Станиславовна
|
8
|
Истра
|
Речные птицы
|
Олейникова Полина Леонидовна
|
15
|
Челябинск
|
Спасем водных животных от мусора!
|
Зайцева Анна Владимировна
|
6
|
Москва
|
Подводный мир без мусора и загрязнения
|
Акунченко Александра Павловна
|
7
|
Красноярский край, с. Каратузское
|
Мои действия по сбережению воды
|
Карнаухова Анна Дмитриевна
|
15
|
Новосибирск
|
Голубая планета
|
Видутова Анастасия Романовна
|
16
|
Сергиев Посад
|
Нашим рекам - чистые берега
|
Шкедя Кристина Андреевна
|
13
|
Симферополь
Источник: Water-Russia