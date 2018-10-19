Победитель «Лидеров России» Елена Зайцева возглавила макрорегион Почты России

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Руководителем макрорегиона Волга-1 Почты России назначена Елена Зайцева, одна из 103 победителей Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

Ее наставником выступал генеральный директор Почты России Николай Подгузов. Елена Зайцева отлично проявила свои управленческие и лидерские качества. По итогам конкурса было принято решение о ее назначение на руководящую должность в один из макрорегионов Почты России.

«Я считаю, что каждый целеустремленный человек должен попробовать свои силы в конкурсе «Лидеры России». Он дает возможность проверить свой потенциал и запускает жизнь на новый виток», - отмечает Елена Зайцева.

В 2018 году Николай Подгузов во второй раз станет наставником Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». C момента старта подачи заявок их число уже превысило 91 000 шт. Cвои анкеты направляют и сотрудники Почты России, стремящиеся войти в число конкурсантов.

«В нашей стране большое число талантливых, профессиональных людей. Подобные инициативы позволяют на уровне государства выявлять тех, кто способен обеспечить успешное развитие и процветание России, - отмечает Николай Подгузов. - Для меня быть наставником в конкурсе «Лидеры России» – это ответственная и почетная миссия. Важно суметь заметить талант и помочь ему реализоваться».

Информационная справка:

Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает в себя 42 тыс. отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых коллективов – около 350 тыс. почтовых работников.

Ежегодно Почта России принимает около 2,5 млрд писем и счетов (из них 1 млрд – от госорганов) и обрабатывает более 365 млн посылок. Почта России обслуживает около 20 млн подписчиков в России, которым доставляется около 1 млрд экземпляров печатных изданий в год. Ежегодный объем транзакций, которые проходят через Почту России, составляет около 3,2 триллиона рублей (пенсии, платежи и переводы).

Выручка Почты России от операционной деятельности в 2017 году выросла на 8,1% (13,3 млрд рублей) и составила 178,1 млрд рублей (164,8 млрд рублей в 2016 году). Доходы Почты России увеличились по всем направлениям бизнеса. Фактическая чистая прибыль Почты России на 28% превысила плановые показатели и составила 758 млн рублей.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"