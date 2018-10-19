Более 1 тыс. человек посетило молодежную военно-патриотическую акцию «Встать в строй»

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Сегодня, более 1 тыс. человек посетили молодежную военно-патриотическую акцию «Встать в строй», приуроченную к началу осенней призывной кампании. Зрелищное мероприятие состоялось в парке «Левобережный» города Ростова-на-Дону.

В рамках акции состоялась торжественная отправка первой команды из более 50 новобранцев Ростовской области к местам прохождения военной службы.

Оркестр Южного военного округа (ЮВО) на набережной Дона исполнил плац-концерт, рота Почетного караула выступила с показательными выступлениями, военнослужащие подразделения специального назначения ЮВО и воспитанники военно-патриотических клубов продемонстрировали элементы рукопашного боя и приемы с оружием.

Благодарственные письма были вручены родителям отличивших военнослужащих.

Жителям и гостям города была представлена уникальная возможность посетить тематические площадки с экспозицией вещевого имущества военнослужащих, стрелкового вооружения и военной техники ЮВО, образцов исторической формы одежды и вооружения Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), а также экспонатов, найденных в ходе проведения поисковых работ на месте ведения боевых действий 1941-1945 гг.

Для всех участников акции была организована работа военно-прикладных тренажеров и интерактивных площадок по оказанию первой медицинской помощи, военно-тактической игре лазертаг и метанию гранат на дальность и точность броска.

Традиционно всех участников и гостей мероприятия угостили солдатской кашей и чаем.

Кроме того, на набережной был развернут мобильный комплекс отбора на военную службу по контракту. Военные специалисты провели профессиональное ориентирование желающих заключить контракт с Минобороны РФ и приняли заявления от кандидатов.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа