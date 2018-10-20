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Филиалы парка «Патриот», начнут свою работу на территории соединений Южного военного округа

Для проведения досуга военнослужащими и членами их семей на территории соединений ЮВО планируется создание площадок, включающих выставки современных образцов вооружения, военно-исторической фортификации и исторической техники, а также экспонатов, найденных в ходе проведения поисковых мероприятий военно-патриотической акции «Вахта памяти».

«Главная задача создания филиалов парка «Патриот» в каждом соединении округа – воспитание уважения к славным традициям Вооруженных сил и Отечества, формирование привлекательного образа военной службы, развитие чувства патриотизма» – отметил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников на совещании командного состава военного округа. Наша цель – не дать переписать историю великой страны, сохранить ее и передать её молодому поколению» – обратился командующий к офицерам ЮВО на селекторном совещании.

Филиалы военно-патриотического парка будут доступны для военнослужащих и членов их семей, воспитанников Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», а также других молодежных военно-патриотических организаций. В них планируется проводить мероприятия военно-патриотической направленности, а также культурно-досуговые мероприятия и спортивные состязания.

Источник: Пресс-служба Южного военного округа