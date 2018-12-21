Дмитрия Медведева призвали вернуть запрет на сжигание рисовой соломы

/В России/

Продавленное аграрным лобби разрешение на сжигание рисовой соломы противоречит законодательству, здравому смыслу и вредит экономическому развитию сельских районов.

Экологическая Вахта по Северному Кавказу обратилась к премьер-министру России Дмитрию Медведеву с требованием пересмотреть разрешение утилизировать рисовую солому с помощью огня. Соответствующая оговорка была в 2017 году внесена в Правила противопожарного режима в РФ, в результате чего рисоводческие предприятия получили право "легально" жечь солому прямо на полях. Если раньше подобная деятельность являлась административным правонарушением и потому велась далеко не повсеместно, то с прошлого года сжигание соломы стало носить повсеместный и массовый характер, что вызвало в Краснодарском крае и Адыгее многочисленные жалобы на едкий смог и задымление населённых пунктов.

В чем проблема с рисовой соломой?

В России рис выращивается в Краснодарском (обеспечивает около 80 процентов отечественного производства), Приморском краях, Ростовской, Астраханской областях, Чечне, Адыгее и Калмыкии - всего ежегодно собирают около 1 млн. тонн белого зерна. После сбора урожая на полях остаётся сопоставимое с собранным зерном количество соломы, которую не всегда удаётся качественно измельчать и заделывать в почву.

В условиях российского климата и из-за высокого содержания кремния рисовая солома достаточно трудно и долго разлагается в почве, если не предпринимать для этого специальных агротехнических мер: вносить повышенные дозы азотных удобрений, применять биопрепараты, соблюдать особый севооборот и т.п. Всё это требует дополнительных издержек и отражается на себестоимости конечного продукта, что побуждает рисоводческие хозяйства искать способы экономии.

Самый простой "альтернативный" способ утилизации соломы - сжигание. До 2015 года в федеральном законодательстве не содержалось прямого запрета на производство сельхозпалов (хотя де-факто эта деятельность была незаконной и за неё наказывали), но осенью 2015 года в Правила противопожарного режима была внесена поправка, которая запретила сжигание сухой растительности, стерни и соломы на сельскохозяйственных землях и землях запаса – соответственно, и сжигание рисовой соломы было поставлено вне закона.

Однако не прошло и двух лет, как тот же самый премьер Дмитрий Медведев, который в 2015 году ужесточил противопожарные нормы, подписал новое постановление, которое ввело исключение для рисовой соломы в запрете на сельхозпалы, т.е. разрешило её "легальное" сжигание с учётом таких же требований, какие действуют для профилактического выжигания сухой травы.

Подобную инициативу давно лоббировал Южный рисовый союз - отраслевое объединение, в которое входят крупные сельскохозяйственные холдинги, включая "Агрокомплекс" - семейное предприятие бывшего губернатора Краснодарского края и министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачёва. Собственно, лоббистские усилия рисоводов и увенчались успехом лишь тогда, когда Ткачёв пересел из губернаторского кресла в министерское.

Впрочем, официально "драйвером" "либерализации" противопожарных правил для рисоводов выступил уже новый губернатор края Вениамин Кондратьев, который в 2016 году на совещании по проблемам сельского хозяйства с президентом Владимиром Путиным доложил о том, что "рисовую солому и так сжигают".

Путин дал отмашку, Минсельхоз России в лице Ткачёва предоставил положительное заключение, а премьер Медведев подписал поправки в Правила противопожарного режима в РФ.

В Краснодарском крае и Адыгее этот "подарок" от федеральных и кубанских чиновников вылился в сущий кошмар: в осенние месяцы в этих регионах стал наблюдаться чудовищный уровень загрязнения атмосферного воздуха и задымления населённых пунктов. В "зону поражения" попал и город Краснодар, который минувший осенью несколько раз накрывало столь плотным смогом (в это время рисовую солому активно жгли в соседнем Тахтамукайском районе Адыгеи), что социальные сети и местные СМИ пестрели негодующими комментариями и фотографиями задымлённых городских улиц.

Учитывая, что на Кубани и в Адыгее ежегодно производится 700-800 тыс. тонн белого зерна и что при этом образуется сопоставимое количество соломы, можно себе представить, какой гигантский объём загрязняющих веществ поступает в атмосферный воздух. Если допустить, что сжигается не весь объём соломы, а, предположим, половина - 350-400 тыс. тонн, то в атмосферу выбрасывается не менее 35-40 тыс. тонн загрязняющих веществ (установлено, что при сгорании 1 тонны растительной биомассы образуется не менее 100 кг газообразных и летучих загрязняющих веществ) - это больше, чем, например, вредные выбросы всей Курской области вместе взятой.

Дым, образующийся в результате сжигания рисовой соломы, служит источником образования окислов азота и серы, бензапирена, соединений тяжёлых металлов, хлорорганических соединений (которые остаются в растениях после применения пестицидов), сажи и чёрного углерода - эти микроскопические частицы способны проникать через легкие в кровеносную систему человека и вызывать токсические поражения внутренних органов, оказывать разрушительное воздействие на кровеносную и иммунную системы.

Ситуацию усугубляет то, что рисоводы систематически не соблюдают даже те правила, которые сами же и лоббировали: жгут солому в любую, в том числе сырую погоду, часто бросают горящие чеки без присмотра, жгут в тёмное время суток и при сильном ветре. Другое распространённое нарушение заключается в том, что под видом соломы выжигают сухую растительность по берегам каналов, по которым на рисовые чеки подаётся вода - это позволяет хозяйствам экономить на прокосах.

Что не так с постановлением Медведева?

В 2017 году Постановлением правительства РФ от 21.03.2017 № 316 "О внесении изменения в пункт 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации" было установлено, что выжигание рисовой соломы может производиться при соблюдении условий, предусмотренных порядком выжигания сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам.

Однако порядок выжигания сухой растительности не имеет никакого отношения к сжиганию сельскохозяйственных отходов. Сухая трава – это естественный природный объект, а солома (любых видов) с точки зрения законодательства считается отходом 5 класса опасности. В законодательстве об отходах производства и потребления установлена иерархия методов обращения с отходами, при этом приоритетными способами являются максимальное использование сырья, предотвращение и сокращение образования отходов, а вовсе не сжигание.

Кроме того, сжигание соломы на открытой местности противоречит и требованиям федерального закона "Об охране атмосферного воздуха": сжигание отходов производства и потребления без специальных установок, предусмотренных специальными правилами, запрещается.

Наконец, законодательство предусматривает, что выбросы в атмосферный воздух, во-первых, могут производиться только с разрешения уполномоченных органов власти, а объёмы выбросов тех и ли иных загрязняющих веществ подлежат учёту, а во-вторых, за негативное воздействие на атмосферный воздух необходимо платить.

Понятно, что ни одно из этих требований в случае сжигания рисовой соломы не соблюдается: получается, что производственные отходы жгут на открытой местности без каких-либо специальных правил, не получая никаких разрешений на загрязнение воздуха и не выплачивая в бюджет ни копейки.

Можно ли не жечь солому и не терять деньги на её утилизации?

Не только можно, но и нужно, о чём говорит опыт других стран и многочисленные бизнес-стартапы. Рисовая солома - если на неё смотреть не как на отход, который непременно нужно уничтожить, а как на сырье - ценнейший источник органических и неорганических веществ, востребованных на мировом рынке.

Например, в Казахстане активно работают над проектом по переработке рисовой соломы и шелухи в активированный уголь, который можно использовать в металлургическом производстве, удешевляя отдельные этапы производства дорогих сплавов.

Разнообразные проекты по переработке и использованию рисовой соломы развиваются в Китае. Так, в Гуанси-Чжуанском автономном районе (Южный Китай) власти поддержали стартап по производству жгута из рисовой соломы: продукция быстро нашла спрос, благодаря чему удалось вытащить из нищеты одну из местных деревень, где у крестьян появился стабильный источник доходов.

Что касается промышленной переработки больших объёмов рисовых отходов, то в том же Китае благодаря российской компании "Рисилика" (резидент инновационного центра "Сколково", портфельный актив Фонда посевных инвестиций "Российской венчурной компании") в настоящее время строится завод по производству аморфного кремния из соломы и рисовой шелухи. Аморфный кремний используется в химической промышленности для производства силиконовых и шинных резин, герметиков, смазок, композитных материалов, а также применяется в фармацевтике, косметической и лакокрасочной промышленности.

Проект финансируется китайской компанией "Шенлинь", а её российский партнёр предоставляет разработанную им инновационную технологию. По данным газеты "Ведомости", уже в 2019 году производительность завода составит до 23 тыс. тонн продукции в год (кстати, аналогичный проект в Краснодарском крае, который несколько лет назад продвигало ООО "Краснодарский диоксид кремния", так и не сдвинулся с мёртвой точки и благополучно был похоронен).

Существуют также различные проекты по производству строительных и отделочных материалов из переработанной рисовой шелухи и лузги (например, аналога древесно-стружечных плит), технической бумаги и картона, а также есть перспективы у биотехнологических производств: переработки соломы в целлюлозу, фурфурол (сырьё для фармацевтической промышленности), ксилит (сахарозаменитель), фитин (компонент одноимённого лекарственного препарата для стимуляции кроветворения) и другие востребованные на рынке продукты.

Кроме того, рисовую солому можно использовать и как топливо: строить специальные котельные и даже электростанции, работающие на соломенной резке в качестве топлива. "Соломенная" энергетика, например, активно развивается в странах Скандинавии, что позволяет экономить на газе и угле и меньше зависеть от централизованного энергоснабжения.

В большинстве стран-производителей риса государство так или иначе стимулирует внедрение технологий по переработке рисовой соломы. Например, в Египте, где власти давно и серьёзно озабочены проблемой загрязнения воздуха в долине Нила, были не только введены штрафы за сжигание соломы, но и рассматривается введение запрета на экспорт зерна для тех производителей, которые не предоставят отчёт о надлежащей утилизации соломы.

И только в России власти предпочли пойти "своим путём" - вместо того, чтобы способствовать развитию инноваций и новых производств, вернули рисоводство к дедовским методам агротехники, когда использование огня на сельхозугодьях считалось нормальным явлением.

Однако при таком подходе выгоду (да и то сиюминутную) получают только конкретные рисоводческие хозяйства и их владельцы (такие как, например, богатейший депутат Заксобрания Краснодарского края Андрей Куемжиев), в то время как страдает население, не развиваются сопутствующие рисоводству отрасли производства, не создаются рабочие места, деградирует местная экономика, целиком попадающая в пагубную зависимость от агрохолдингов-латифундий.

Что требуется от федеральных властей?

Очевидно, что "рисовая" поправка в Правилах противопожарного режима в РФ готовилась в такой спешке, что её авторы не успели как следует увязать её с требованиями федерального законодательства - на это обстоятельство Экологическая Вахта и обратила внимание правительства РФ.

В своем обращении Экологическая Вахта ставит вопрос об отмене Постановления правительства РФ от 21.03.2017 № 316 "О внесении изменения в пункт 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации", поскольку оно не только противоречит законодательству, но и способствует осложнению пожароопасной ситуации, потворствует массовой практике нарушений законодательства и прав граждан.

Заявление аналогичного содержания мы направили и в Генеральную прокуратуру РФ.

Заметим, что в текущем году на проблему выжигания рисовой соломы обращал внимание Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По итогам 24-го выездного заседания в Краснодарском крае 26-28 марта 2018 г. СПЧ отметил, что после того, как в Правила противопожарного режима в РФ были внесены изменения в части исключения для сжигания рисовой соломы, количество травяных пожаров в Краснодарском крае резко увеличилось, что негативно сказывается на окружающей среде и здоровье жителей региона.

СПЧ рекомендовал правительству РФ внести изменения в Правила противопожарного режима в части восстановления запрета на сжигание рисовой соломы. Однако эти рекомендации чиновники проигнорировали.

Источник: Экологической Вахты по Северному Кавказу