Сергей Мышак: Проблемы граждан с ограниченными возможностями должны решаться во взаимодействии органов государственной и муниципальной власти...

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20 декабря 2018 года состоялось очередное заседание Клуба гражданских активистов Кубани» на тему: «Социальная адаптация граждан с ограниченными возможностями здоровья».

Его организатором выступил Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае.

В мероприятии приняли участие председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Законодательного Собрания Краснодарского края Николай Петропавловский, председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова, настоятель Свято-Екатерининского кафедрального собора г. Краснодара, протоиерей Игорь Олжабаев, управляющий Краснодарским отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Александр Рунов, руководители краевых органов исполнительной власти, представители УФСИН России по Краснодарского краю, некоммерческих организаций, средств массовой информации.

В течение трех часов участники мероприятия обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды в Краснодарском крае. Так, председатель Краснодарской краевой организации Всероссийского общества слепых Юрий Третьяк рассказал о проблемах инвалидов по зрению: это и отказ ряда компаний страховать жизнь инвалидов для участия в спортивных и социокультурных мероприятиях, и отсутствие возможности использования факсимильной подписи в различных государственных учреждениях, и многие другие. По мнению Юрия Третьяка, средствам массовой информации необходимо привлекать внимание общественности к проблемам граждан с ограниченными возможностями.

Заместитель председателя Краснодарского регионального отделения Всероссийского общества глухих Галина Хейман акцентировала внимание на трудностях, с которыми сталкиваются инвалиды с нарушением слуха при получении образования и трудоустройстве.

Опытом своей работы поделился и настоятель Свято-Екатерининского кафедрального собора г. Краснодара, протоиерей Игорь Олжабаев, который рассказал о помощи паллиативным больным, а также о служении в исправительной колонии №9 г. Хадыженска. По его словам, о проблемах граждан с ограниченными возможностями необходимо говорить постоянно, так как они касаются всего нашего общества.

А председатель Общественной палаты Краснодарского края Любовь Попова высказала мнение, что «изменение сознания здоровых людей – главное условие для социализации и адаптации инвалидов».

Также на заседании обсуждались вопросы содержания граждан с ограниченными возможностями в местах лишения свободы, трудоустройства, развития инклюзивного образования и другие.

Выступая на мероприятии, Уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак отметил: «Проблемы граждан с ограниченными возможностями должны решаться во взаимодействии органов государственной и муниципальной власти, предпринимательских кругов и институтов гражданского общества. Только благодаря совместным скоординированным усилиям станет возможным позитивное изменение ситуации по формированию полноценной, качественной и доступной среды для жизнедеятельности этой категории граждан в нашей стране».

По итогам заседания было рассмотрено обращение Клуба гражданских активистов Кубани, которое после обобщения поступивших предложений и дополнений, будет направлено в органы государственной власти, правоохранительные органы, институты гражданского общества.