Кто заплатит за отмену роуминга в России?

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Президент Владимир Путин подписал закон об отмене внутрисетевого и национального роуминга в России.

Документ, утверждающий поправки к закону «О связи», опубликован на портале правовой информации. Ранее законопроект был одобрен Госдумой и Советом Федерации РФ. Закон вступает в силу с 1 июня 2019 года. Теперь стоимость услуг связи не будет зависеть от региона пребывания абонента.

Расходы операторов на роуминг не настолько высокие, чтобы перекладывать издержки на абонентов, рассказал в эфире радио Sputnik финансовый аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

«В России существует три вида роуминга: международный, внутрисетевой и межоператорский. Никакой из этих роумингов, кроме международного, не является экономически-обоснованным. Расходы операторы недостаточно высоки, чтобы нужно было перекладывать существенные издержки на потребителей. Подобные виды роуминга, если операторы стараются переложить издержки, очень неудобны: меняются тарифы при перемещении в разных регионах, в отдельных случаях платежи могут быть высокие по сравнению с базовым уровнем», – считает Тимур Нигматуллин.

У операторов большой четверки в России выпадет всего 1,5-3% выручки, подсчитал эксперт.

«С точки зрения бизнеса, роуминг – не очень значимая история для операторов. Роуминг приносит примерно 5,5% от выручки, при этом львиная часть приходится на международный. На внутрисетевой и межоператорский приходится только 1,5-3%. Вопрос в том, смогут ли операторы переложить на потребителя выпадающие цифры выручки или просто возьмут расходы на себя», – рассказал Тимур Нигматуллин.

Источник: https://ria.ru/radio/