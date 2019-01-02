Прокуратурой края на официальном сайте размещен сегмент сводного плана проверок контролирующими органами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год

/В России/

Органами прокуратуры Краснодарского края в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» сформирован ежегодный сводный план проведения органами государственного контроля (надзора), муниципального контроля плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2019 год.

План проведения проверок органами прокуратуры края сформирован с учетом внедрения риск-ориентированного подхода, а также принятого в декабре 2018 года запрета на проведение проверок субъектов малого бизнеса в 2019-2020 г.г., что позволило существенно сократить количество запланированных контрольных мероприятий.

По результатам рассмотрения поступивших из контролирующих органов предложений о проведении в 2019 году 22,8 тыс. контрольных мероприятий отклонено почти 7 тыс. проверок, что составило 30,4 %.

С планами проверок хозяйствующих субъектов на 2019 год можно ознакомиться на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети Интернет www.genproc.gov.ru.

Сведения о плановых проверочных мероприятиях, запланированных контролирующими органами в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории края, также размещены на официальном сайте прокуратуры края www.prokuratura-krasnodar.ru.

Кроме того, ежегодные планы проведения плановых проверок размещаются федеральными органами исполнительной власти на своих официальных сайтах.

Уважаемые предприниматели, о нарушении Ваших прав сообщайте

в территориальные прокуратуры или прокуратуру края, в том числе по почте, через информационные системы общего пользования в «Интернет – приемную», расположенную на сайте прокуратуры края.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/prokuraturoy-kraya-na-oficialnom-sayte-razmeshchen