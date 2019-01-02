Винодельня «Кубань-Вино» привезла 6 медалей с Международного конкурса вин в Грузии

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28 декабря в Грузии подвели итоги международного конкурса вин Saperavi International.

Копилка наград винодельни «Кубань-Вино» пополнилась шестью медалями. «Золото» получило коллекционное вино «Саперави. Шато Тамань Резерв» 2013. «Серебро» завоевали сразу четыре вина: два коллекционных «Саперви. Шато Тамань Резерв» урожая 2010 и 2011 года, «Саперави. Шато Тамань Резерв» 2015 и «Молодое. Саперави» 2018. Бронзовой медалью было отмечено «Саперави. Шато Тамань Резерв» 2014.

Конкурс Saperavi International проводился по инициативе Ассоциации "Грузинское вино". Его основная цель - содействие повышению узнаваемости во всем мире разнообразных вин, изготовленных из грузинского сорта винограда Саперави. На конкурс были представлены вина из разных регионов мира. Образцы оценивали в ходе «слепых» дегустаций грузинские и международные эксперты в области виноделия.

«Кубань-Вино» - это одно из крупнейших предприятий России по розливу тихих и игристых виноградных вин. Винодельня основана в 1956 году, в 2003 году вошла в состав винной группы компании «Ариант». Располагает тремя производственными площадками в г. Темрюк, ст. Старотитаровская и ст. Тамань. Все вина производятся на современном европейском оборудовании под контролем итальянских энологов-консультантов компании Enofly. В 2017 году на рынок поступило 56,5 миллионов бутылок таманского вина под торговыми марками «Шато Тамань» (Chateau Tamagne), «ARISTOV», «Кубань-Вино», а также новой торговой марки премиальных тихих и игристых вин «Высокий Берег». Имеет собственную сырьевую базу. В ведении агрофирмы «Южная» (также входит в состав «Ариант») находится 12 429 га земли на Таманском полуострове и под Анапой. Площадь виноградников составляет 8 514 га. А согласно трехлетнему плану посадку будет заложено еще 3000 га виноградников.