/В России/

События в российских СМИ за год

Компания «Медиалогия» составила рейтинг событий в 2018 году.

 

ТОП – 20 главных событий года:

Место в рейтинге

Событие

Заметность события

1

Чемпионат мира по футболу - 2018 в России

20 647,66

2

Трагедия в Кемерово. Пожар в ТЦ "Зимняя вишня"

16 116,29

3

Дело Скрипалей. Великобритания обвинила россиян Петрова и Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль и ужесточила санкции против РФ

14 725,60

4

Владимир Путин победил на выборах президента РФ

12 208,61

5

США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии после информации об использовании сирийскими войсками химического оружия в городе Дума

10 133,11

6

Конфликт России и Украины в Керченском проливе

9 231,47

7

Пенсионная реформа

8 689,90

8

Дело футболистов Мамаева и Кокорина

7 829,83

9

Нападение на колледж в Керчи

7 429,61

10

Катастрофа Ан-148 в Подмосковье

6 648,98

11

Блокировка Telegram в России

5 627,98

12

Строительство Крымского моста. Владимир Путин открыл автомобильное движение по мосту

5 191,79

13

В Сирии был сбит российский военный самолет Ил-20

5 070,29

14

Единый день голосования - 2018

4 972,46

15

Публикация "кремлевского доклада", введение санкций

4 875,89

16

Ситуация с автокефалией Украинской церкви

4 867,55

17

XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Скандал с недопуском российских спортсменов

4 727,61

18

Премьер-министр Армении Серж Саргсян покинул пост в результате протестов

4 685,03

19

Второй тур выборов в Приморском крае. Отмена результатов выборов

4 487,00

20

Бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором

4 444,66
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Категория: Новости / В России

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