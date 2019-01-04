События в российских СМИ за год

Чемпионат мира по футболу - 2018 в России

Трагедия в Кемерово. Пожар в ТЦ "Зимняя вишня"

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Дело Скрипалей. Великобритания обвинила россиян Петрова и Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль и ужесточила санкции против РФ