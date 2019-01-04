События в российских СМИ за год
Компания «Медиалогия» составила рейтинг событий в 2018 году.
ТОП – 20 главных событий года:
|
Место в рейтинге
|
Событие
|
Заметность события
|
1
|
Чемпионат мира по футболу - 2018 в России
|
20 647,66
|
2
|
Трагедия в Кемерово. Пожар в ТЦ "Зимняя вишня"
|
16 116,29
|
3
|
Дело Скрипалей. Великобритания обвинила россиян Петрова и Боширова в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль и ужесточила санкции против РФ
|
14 725,60
|
4
|
Владимир Путин победил на выборах президента РФ
|
12 208,61
|
5
|
США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирии после информации об использовании сирийскими войсками химического оружия в городе Дума
|
10 133,11
|
6
|
Конфликт России и Украины в Керченском проливе
|
9 231,47
|
7
|
Пенсионная реформа
|
8 689,90
|
8
|
Дело футболистов Мамаева и Кокорина
|
7 829,83
|
9
|
Нападение на колледж в Керчи
|
7 429,61
|
10
|
Катастрофа Ан-148 в Подмосковье
|
6 648,98
|
11
|
Блокировка Telegram в России
|
5 627,98
|
12
|
Строительство Крымского моста. Владимир Путин открыл автомобильное движение по мосту
|
5 191,79
|
13
|
В Сирии был сбит российский военный самолет Ил-20
|
5 070,29
|
14
|
Единый день голосования - 2018
|
4 972,46
|
15
|
Публикация "кремлевского доклада", введение санкций
|
4 875,89
|
16
|
Ситуация с автокефалией Украинской церкви
|
4 867,55
|
17
|
XXIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Скандал с недопуском российских спортсменов
|
4 727,61
|
18
|
Премьер-министр Армении Серж Саргсян покинул пост в результате протестов
|
4 685,03
|
19
|
Второй тур выборов в Приморском крае. Отмена результатов выборов
|
4 487,00
|
20
|
Бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором
|
4 444,66