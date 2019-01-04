«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за 2018 год
В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.
Период исследования: январь – декабрь 2018 года.
ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:
|
Место в рейтинге
|
Перемещение за год
|
Персона
|
Регион
|
ИЦ
|
1
|
+1
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
Москва
|
8 380,2
|
2
|
-1
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
Чечня
|
6 811,9
|
3
|
0
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
Крым
|
3 390,2
|
4
|
0
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
Московская область
|
2 020,3
|
5
|
+2
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
Свердловская область
|
1 357,2
|
6
|
new
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
Самарская область
|
1 026,1
|
7
|
-2
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
Татарстан
|
921,8
|
8
|
+1
|
ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич
|
Ингушетия
|
805,6
|
9
|
-3
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
Краснодарский край
|
615,5
|
10
|
+9
|
ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|
Карелия
|
572,8
|
11
|
new
|
НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич
|
Саха
|
516,8
|
12
|
new
|
ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич
|
Кемеровская область
|
482,7
|
13
|
-1
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
Ульяновская область
|
382,8
|
14
|
new
|
ХАБИРОВ Радий Фаритович
|
Башкортостан
|
358,2
|
15
|
new
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
Приморский край
|
308,0
|
16
|
new
|
АЛИХАНОВ Антон Андреевич
|
Калининградская область
|
301,8
|
17
|
new
|
РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич
|
Пермский край
|
285,2
|
18
|
new
|
МООР Александр Викторович
|
Тюменская область
|
264,6
|
19
|
new
|
ШУМКОВ Вадим Михайлович
|
Курганская область
|
223,3
|
20
|
new
|
ОРЛОВ Василий Александрович
|
Амурская область
|
195,1
По итогам 2018 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Аксенов (Крым).
СМИ цитировали записи в блогах:
Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter предупредил жителей столицы об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения столицы приведены в полную готовность.
Помимо этого, Сергей Собянин в Twitter выразил озабоченность делом врача Елены Мисюриной, признанной судом виновной в смерти пациента, и призвал столичную прокуратуру рассматривать подобные ситуации максимально корректно и объективно.
Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram отреагировал на опубликованный в социальных сетях ролик, на котором неизвестный мужчина в метро со словами "Ахмат — сила" кидает банку из-под энергетика в сидящего напротив человека.
Также Рамзан Кадыров ответил Семену Слепакову на своей странице в ВКонтакте. Он написал, что песня Слепакова ему понравилась и пригласил автора в Грозный.
Глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в колледже в Керчи.
Также Сергей Аксенов в Facebook заявил, что Украина совершила провокацию и несет ответственность за действия кораблей военно-морских сил, которые незаконно пересекли границу РФ.
Также СМИ цитировали записи в блогах:
Андрей Воробьев в ВКонтакте сообщил, что готовится "большой проект благоустройства Волоколамска", чтобы "вдохнуть новую жизнь в город". Также Андрей Воробьев в Instagram написал, что первый Mercedes, выпущенный на заводе в Солнечногорске, выйдет с конвейера уже в начале 2019 года.
Евгений Куйвашев в Instagram назвал некорректным высказывание руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство не заставляет никого рожать и поэтому ничего не должно молодежи.
Дмитрий Азаров в Twitter пригласил бойца Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару и Тольятти.
Рустам Минниханов в Instagram опубликовал фотографии со встреч в рамках Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке.
Юнус-Бек Евкуров в Instagram поздравил коллег – вновь избранных в единый день голосования глав регионов России.
Вениамин Кондратьев в Twitter сообщил, что все кубанцы, которые понесли ущерб от ураганного ветра и града, получат компенсацию.
Артур Парфенчиков в ВКонтакте призвал не спешить с выводами о причинах пожара уникальной деревянной церкви XVIII века в Карелии.
Айсен Николаев в Instagram сообщил, что стадо из 30 лесных бизонов выпущено из питомника в естественную среду обитания - на территорию природного парка "Синяя" в Горном районе Якутии.
Сергей Цивилев в ВКонтакте попросил жителей Кемеровской области напрямую сообщать ему о худших дорогах в регионе, используя возможности интернета.
Сергей Морозов в Instagram рассказал об открытии V Международного авиатранспортного форума "МАТФ-2018".
Радий Хабиров в Facebook призвал поддержать полицейских, которые стали получать гневные отзывы после изнасилования дознавательницы их коллегами.
Олег Кожемяко в Instagram сообщил, что в результате обрушения моста погибли женщина и ее малолетняя дочь. Он также заявил, что расследование обстоятельств произошедшего будет продолжаться.
Антон Алиханов в Instagram сообщил о том, что в Калининграде сняли часть покрытия с новой спортивной площадки на улице Минусинской.
Максим Решетников в Instagram провел вторую конференцию с жителями региона.
Александр Моор в Instagram объявил, что ждет от жителей Тобольска идей по развитию Аптекарского сада.
Вадим Шумков в ВКонтакте развеял сомнения тех, кто не верит, что он лично пишет свои посты. В качестве доказательства он выложил клип с концерта своей любимой певицы Пелагеи.
Василий Орлов зарегистрировался в Instagram и пообещал рассказывать об интересных событиях, которые происходят в Амурской области.