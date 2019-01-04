«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за 2018 год

/В России/

В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ.

Период исследования: январь – декабрь 2018 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге Перемещение за год Персона Регион ИЦ 1 +1 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 8 380,2 2 -1 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 6 811,9 3 0 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 3 390,2 4 0 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская область 2 020,3 5 +2 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская область 1 357,2 6 new АЗАРОВ Дмитрий Игоревич Самарская область 1 026,1 7 -2 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 921,8 8 +1 ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 805,6 9 -3 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 615,5 10 +9 ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 572,8 11 new НИКОЛАЕВ Айсен Сергеевич Саха 516,8 12 new ЦИВИЛЕВ Сергей Евгеньевич Кемеровская область 482,7 13 -1 МОРОЗОВ Сергей Иванович Ульяновская область 382,8 14 new ХАБИРОВ Радий Фаритович Башкортостан 358,2 15 new КОЖЕМЯКО Олег Николаевич Приморский край 308,0 16 new АЛИХАНОВ Антон Андреевич Калининградская область 301,8 17 new РЕШЕТНИКОВ Максим Геннадьевич Пермский край 285,2 18 new МООР Александр Викторович Тюменская область 264,6 19 new ШУМКОВ Вадим Михайлович Курганская область 223,3 20 new ОРЛОВ Василий Александрович Амурская область 195,1

По итогам 2018 года наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Сергей Аксенов (Крым).

СМИ цитировали записи в блогах:

Мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter предупредил жителей столицы об опасности надвигающегося штормового ветра и заявил, что все службы спасения столицы приведены в полную готовность.

Помимо этого, Сергей Собянин в Twitter выразил озабоченность делом врача Елены Мисюриной, признанной судом виновной в смерти пациента, и призвал столичную прокуратуру рассматривать подобные ситуации максимально корректно и объективно.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram отреагировал на опубликованный в социальных сетях ролик, на котором неизвестный мужчина в метро со словами "Ахмат — сила" кидает банку из-под энергетика в сидящего напротив человека.

Также Рамзан Кадыров ответил Семену Слепакову на своей странице в ВКонтакте. Он написал, что песня Слепакова ему понравилась и пригласил автора в Грозный.

Глава Крыма Сергей Аксенов в Facebook сообщил о выплатах семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в колледже в Керчи.

Также Сергей Аксенов в Facebook заявил, что Украина совершила провокацию и несет ответственность за действия кораблей военно-морских сил, которые незаконно пересекли границу РФ.

Также СМИ цитировали записи в блогах:

Андрей Воробьев в ВКонтакте сообщил, что готовится "большой проект благоустройства Волоколамска", чтобы "вдохнуть новую жизнь в город". Также Андрей Воробьев в Instagram написал, что первый Mercedes, выпущенный на заводе в Солнечногорске, выйдет с конвейера уже в начале 2019 года.

Евгений Куйвашев в Instagram назвал некорректным высказывание руководителя департамента молодежной политики Свердловской области Ольги Глацких о том, что государство не заставляет никого рожать и поэтому ничего не должно молодежи.

Дмитрий Азаров в Twitter пригласил бойца Хабиба Нурмагомедова приехать в Самару и Тольятти.

Рустам Минниханов в Instagram опубликовал фотографии со встреч в рамках Восточного экономического форума, который прошел во Владивостоке.

Юнус-Бек Евкуров в Instagram поздравил коллег – вновь избранных в единый день голосования глав регионов России.

Вениамин Кондратьев в Twitter сообщил, что все кубанцы, которые понесли ущерб от ураганного ветра и града, получат компенсацию.

Артур Парфенчиков в ВКонтакте призвал не спешить с выводами о причинах пожара уникальной деревянной церкви XVIII века в Карелии.

Айсен Николаев в Instagram сообщил, что стадо из 30 лесных бизонов выпущено из питомника в естественную среду обитания - на территорию природного парка "Синяя" в Горном районе Якутии.

Сергей Цивилев в ВКонтакте попросил жителей Кемеровской области напрямую сообщать ему о худших дорогах в регионе, используя возможности интернета.

Сергей Морозов в Instagram рассказал об открытии V Международного авиатранспортного форума "МАТФ-2018".

Радий Хабиров в Facebook призвал поддержать полицейских, которые стали получать гневные отзывы после изнасилования дознавательницы их коллегами.

Олег Кожемяко в Instagram сообщил, что в результате обрушения моста погибли женщина и ее малолетняя дочь. Он также заявил, что расследование обстоятельств произошедшего будет продолжаться.

Антон Алиханов в Instagram сообщил о том, что в Калининграде сняли часть покрытия с новой спортивной площадки на улице Минусинской.

Максим Решетников в Instagram провел вторую конференцию с жителями региона.

Александр Моор в Instagram объявил, что ждет от жителей Тобольска идей по развитию Аптекарского сада.

Вадим Шумков в ВКонтакте развеял сомнения тех, кто не верит, что он лично пишет свои посты. В качестве доказательства он выложил клип с концерта своей любимой певицы Пелагеи.

Василий Орлов зарегистрировался в Instagram и пообещал рассказывать об интересных событиях, которые происходят в Амурской области.