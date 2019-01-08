ОСАГО в 2019 году: придется заплатить больше

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Центробанк продолжит либерализацию рынка автострахования. Существенные изменения по полисам ОСАГО ждут автовладельцев в 2020 и 2021 году. В ЦБ поделились планами, отменить территориальный коэффициент и не учитывать мощность автомобиля при расчете стоимости автогражданки. При этом будущие позитивные изменения нивелируются изменением тарифов ОСАГО на 20% в самой ближайшей перспективе – с 9 января 2019 года, что в купе с подорожанием бензина для автовладельцев может обернуться ощутимым ударом по кошельку.

Отменить территориальный коэффициент регулятор планирует в 2020 году. Сейчас место жительство влияет на стоимость полиса. Например, житель Свердловской области платит за автогражданку 3600 рублей, а житель соседнего поселка, но уже в Курганской области – 2000 рублей. После вступления в силу изменений, такая тарификация «автоматом» будет исключена. Как пояснил глава управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков, место жительство будет косвенно влиять на стоимость и в дальнейшем, но страховщик уже должен будет рассчитывать ее исходя их плотности движения в каждом конкретном населенному пункте, качество дорог и другие факторы.

Коэффициент мощности ЦБ намерен отменить в 2021 году. Сейчас повышающие коэффициенты предусмотрены для всех автомобилей с мощностью двигателя от 70 лошадиных сил и выше. При мощности более 120 лошадиных сил тариф ОСАГО вырастает на 40% (более 2 тыс. рублей), а при мощности более 150 лошадиных сил – на 60% (около 3,5 тыс. рублей).

В ЦБ отмечают, что прошли те времена, когда «тянущая» больше 120 лошадиных сил машина считалась гоночной, а самые распространенные в России автомобили обладают мощностью от 71 до 100 лошадиных сил: несправедливо, что для них все еще действует повышающий коэффициент.

Еще один нюанс: после отмены коэффициента мощности страховщики смогут увеличивать тариф не более, чем на 40% от базовой стоимости. По словам Табакова, компании будут сами решать, что учитывать при расчете стоимости, например, марку автомобиля, характеристики поведения водителя на дороге.

Представитель регулятора добавил, что Центробанк, со своей стороны, будет рекомендовать страховщикам использовать данные телематики – устройств, которые собирают информацию о том, как и где управляют автомобилем. Оно фиксирует скорость разгона, резкость торможения, длительность и частоту использования транспортного средства, то есть все факторы, влияющие на вероятность попадания в ДТП.

А в конце минувшего года ЦБ утвердил изменения тарифов ОСАГО, которые вступят в силу уже в 2019 году. В частности, регулятор предложил разделить водителей на 58 категорий в зависимости от возраста и стажа вождения вместо существующих четырех. Например, теперь молодым водителям придется платить больше, а для опытных, соответственно, цена уменьшится. Для автомобилиста в возрасте 25-29 лет со стажем вождения 9 лет коэффициент составит 1,04, то есть на 4% больше базового тарифа. Для водителя старше 30 лет с безаварийным стажем больше 10 лет ставка будет, наоборот, на 4% меньше – 0,96. Сейчас для обеих категорий действует коэффициент 1. По сути, речь идет об использовании более гибкого подхода к установлению тарифов ОСАГО. В ЦБ считают такой подход более справедливым как для автовладельцев, так и для страховщиков.

Президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс, в свою очередь, полагает, что предложенные регулятором нововведения изменят стоимость страховки лишь для 20% автомобилистов: для 15% аккуратных водителей страховка подешевеет, а для 5% лихачей – подорожает, остальные 80% разницы не почувствуют.

Вместе с тем, среди ближайших изменений – расширение диапазона ставок базового тарифа ОСАГО на 20% в обе стороны: вместо 3,4-4,1 тыс. рублей будет 2,7-4,9 тыс. рублей. В мае зампред ЦБ Владимир Чистюхин говорил, что после изменения тарифов для среднеобобщенного водителя цена полиса вырастет с 5,8 тыс. рублей до 7 тыс. рублей. Тарифы необходимо поменять, по его словам, чтобы создать конкурентный рынок автострахования: якобы, сейчас страховщики в некоторых регионах работают себе в убыток. В ноябре Чистюхин поменял свою оценку подорожания ОСАГО и заявил, что цена полиса вырастет максимум на 1,5%. По данным РСА, в 2018 году средняя цена страховки составила 5,7 тыс рублей.

Не стоит на слово верить ни ЦБ, ни страховщикам, считают эксперты. «Для большинства водителей стоимость полиса с начала года увеличится на 15-20%, хотя для ряда автомобилистов ставка, действительно, снизится», - отмечает старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова. Она объяснила, что при наличии базовых ставок, устанавливаемых ЦБ, точные тарифы определяет страховая компания и чем известнее бренд страховщика, тем выше будут ставки. «Это нужно учитывать при выборе страховщика. Чтобы сэкономить, автовладельцы могут немного схитрить и купить новый полис до того, как стоимость начнут считать по новым ставкам. Новый договор можно заключить, если до окончания действующей страховки остается не более 60 дней. Эта лазейка актуальна для водителей, у кого ОСАГО истекает в январе или феврале», - посоветовала Бодрова.

Источник: https://www.mk.ru/economics/2019/01/06/osago-v-2019-godu-pridetsya-zaplatit-bolshe.html