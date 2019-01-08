Возродятся ли свадьбы на Руси? Снова о демографии…

/В России/

Всем нам скорейшего пробуждения в нашем русском духе и в нашем русском поле. Тогда и восстановится Пушкинское: «Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет»…

Что считать в современное время русской свадьбой? Бракосочетание? Или Таинство брака в РПЦ?

Как ни старается правительство современной России поднять рождаемость, получается это всё равно слабо. Не хотят русские бабы рожать. Вопрос, почему? Может мал материнский капитал? Так ведь и «за деньги» не хотят. Значит вопрос вовсе не в материальном вспоможении, хотя это отнюдь не маловажный вопрос. Тогда в чём причина? Думается в генетике женского естества, природной женской интуиции и женской материнской природе. Ни больше, ни меньше. Рожать наши бабы будут тогда, когда интуитивно будут уверенны в будущем. Сейчас такой уверенности нет. Как нет и стимулирующего, и мотивационного фактора. Можно конечно возразить: «Да какой там мотивационный фактор? Рожать надо для продолжения рода! Иначе наша нация вымрет!» Безспорно так. Только природу человека тоже за кушак не заткнёшь. Чтобы понять о чём речь, нужно рассмотреть вкратце само понятие соединения мужчины и женщины для продолжения рода. В разное время этот союз назывался по-разному. В древности он назывался свадьба. Сейчас – это брак. И вот здесь отвлечёмся немного на терминологию. Брак — на производстве, это дефектное изделие. Свадьба – соединение людей на уровне духа и в едином поле. Сва – это и есть само мироздание в полноте (Сварог, славянская птица Сва и др.). Баба – богиня. Вся корневая основа языка русов содержит эту вселенскую основу БА. Сейчас для многих современных женщин, баба, чуть ли не ругательное слово. А зря. Не секрет, что каждая женщина мечтает стать богиней. Обрести себя и раскрыться в этом статусе с настоящим мужчиной, мужем, богатырём и витязем. Бабы, бабы, но ведь вы хотите быть леди. Нет уж Лебёдушки наши, хотите женского счастья, нужно быть бабой, а не леди. Впрочем, и в слове «леди» нет ничего плохого. Корни то русские даже аглицкий исковерканный язык содержит. Их «леди», Лада по-нашему.

С терминологией закончим. Так что же останавливает наших женщин от счастья материнства? Выбросим из головы разную муть про «бизнес-леди», «сначала надо для себя пожить», «надо сначала материально встать на ноги», «да где ж его найдёшь, за кем хоть на край света», и другую всякую дребедень. Когда для русской бабы это было определяющим? Никогда. После войн бабы наши восстанавливали популяцию народа ни смотря ни на что! Что мешает сейчас? Вроде бы и жить стали не сказать, что плохо? Но бабы рожать не хотят. Может они и сами не знают почему? И правда, не знают. Никто не знает, тут надо быть объективными. Есть какие-то «скромные» предположения, почему, даже написан ряд докторских диссертаций, но воз и ныне там. Чтобы это понять, надо обратиться к нашему ведическому прошлому. Ну…к тому малому, что удалось сохранить. Хотя и этого малого достаточно.

Итак, чего не хватает для «а чтобы бабы рожать хотели?». Не хватает на самом деле того, что не прирождено этому миру: энергетики и энергетического поля. Того поля, которое формировалось и рождалось на русской свадьбе. Родового поля. Как угодно назовите, эгрегор ли, или ещё как. Смысл будет един. Понятно, что у наших предков ещё и подготовительные моменты к свадьбе занимали важное положение. Ведь это событие, задуманное один раз в жизни. Не буду описывать эти моменты: смотрины, СВАтовство и др. То, что удалось сохранить, можно найти и в интернете. Здесь разговор о другом. О том, что в современном понятии свадьбы или гражданского брака (ЗАГС) в настоящее время отсутствует что-то настолько важное и определяющее, что давало нашим предкам дожить вместе до самой старости. Да, что там до старости, позволяло уйти в Вечность. А сейчас разводы практически сравнялись по количеству заключённых браков в этом самом ЗАГСе. И не только. Из десяти церковных венчаных браков, с натягом сохраняется всего один. Может дело в слове «брак», что по сути ломаный? Не только. Отсутствует самое главное: объединяющее энергетическое начало. То энергетическое поле, которое как мощнейший заряд, давало нашим предкам не только смыслы, а и саму Жизнь. В данное время этого нет. Сам же смысл обряда намерено урезан и исковеркан. Речь сейчас об «Таинстве венчания» в РПЦ. Что уж говорить о заключении брака в ЗАГСе (для тех, кто не знает, ЗАГС расшифровывается как «законодательные акты гражданского состояния»). Что могут дать такие «акты»? Правильно ничего. Потому и разводов так много. Церковное «Таинство брака» из того же разряда. Свадебным обрядом венчания, мы можем назвать только исконно русский свадебный обряд, обряд ведический, обряд родовой, обряд народный. Его как раз и крайне мало на Руси. Практически нет. Малая малая часть нашего народа соединяет себя узами славянской свадьбы. Свадьбы настоящей. Свадьбы на века. А на светских свадьбах нет объединяющего начала. Потому и бабы не рожают. Баба будет рожать, когда она будет уверенна в своём будущем и будет ощущать мощную поддержку со стороны рода. Сейчас таковой уверенности нет. Бабы наши подсознательно не хотят рожать. И это проблема. И ничто кроме русского поля, поля родового, поля славянского, такой уверенности нашим бабам не даст. Будет уверенность, тогда и «с милым рай и в шалаше», «любимый, главное чадушко, а уж там как-нибудь проживём», и т.д., и т.п. Надеюсь тут понятно. Для мужиков наших особенно выделяю. Бывает и за «хлюпиком», женщина себя чувствует, как за каменной стеной. Потому что духом этот мужик богат. Бывает и наоборот. Будет Русь духом богата, бабы рожать начнут. Каким духом? Повторюсь, Духом русским. Где и как формировался этот дух? Дух формировался самим народом. Его традициями, жизнью и наследием. Формировался его песнями, хороводами и бытом. Всё способствовало этому.

Свадьбы настоящие на Руси играли на Купалу. Именно это время самое подходящее для такого серьёзного обряда. Именно на Купалу самая мощная энергетика соединяющего начала мироздания. Именно на Купалу соединяется Небо и Земля. В Купальских хороводах закручивается та энергия, которая даёт молодым способность преодолеть все жизненные проблемы и уйти в Вечность. Женатые же пары стараются соединиться на Купалу для зачатия ещё одного чада. «Искать цветок папоротника», это называлось в древности. А потом в марте вся деревня рожала Купальских детей. Так было на Руси. Это потом уже после церковной реформы 1492 года, летоисчисление пошло с нуля и год стал начинаться не в марте (а точнее в день весеннего равноденствия), а в сентябре. Свадьбы стали играть «после уборки урожая». Но это уже были не русские свадьбы, или точнее выразиться не совсем русские. Это уже были церковные браки и хоть и проходили приближённо к славянскому обряду, но не имели уже ни духа, ни энергетики. А далее шло уничтожение остатков объединяющей энергетики посредством поголовной пьянки, драк и жуткого похмелья. Это и по сей день так называемая «русская свадьба». Оттуда ноги растут. Но эти «свадьбы» отнюдь не русские.

Здесь надо сделать некоторые уточнения. Почему летоисчисление пошло с нуля. Этому есть доказательство в летописях. Во многих источниках стоят даты без тысячных. Например, 173 год и т.п. Некоторые исследователи даже предполагали, что подчищены цифры. Нет, ничего не подчищено. Просто «тысячная» стала не актуальна. Далее Петр перенёс начало года вообще на январь и обрезал несколько так тысяч лет. А с того времени именно церковный год и продолжает начинаться с сентября. И «продвинутые» люди стараются играть свадьбы осенью. Играют в одно из самых неподходящих времён года для этого события. Причём они искренне уверенны, что играют свадьбу именно как «издревле на Руси». Это ещё одна из многих проблем, почему так много разводов.

Сейчас народ стал понемногу просыпаться. На некоторых славянских площадках люди задают вопросы: где найти волхва, который бы обвенчал? Искать надо не волхва, который бы материализовал в своих ладонях огонь.

Чтобы понять, что нам посредники (священники РПЦ позиционируют себя именно как посредники пред Богом) не нужны, до этого надо просто дорасти. Искать надо площадки, где проводятся настоящие славянские праздники, и где формируется поле, где закручивается мощная природная, нам родная энергетика. Купальский праздник самое подходящее время для такого события. И опять же надо понимать, что венчает не волхв, священник или жрец. Волхв только проводник по чинопоследованию обряда. Венчает русское поле, венчает русский дух, предки, венчает Бог, венчают Небеса. Именно такая СВАдьба, даст людям возможность понести свою любовь по Вечности. Но как выйти из положения, если нет старца, волхва или старейшины рода (своего деда, например), который бы как капитан на корабле провёл по обряду венчания? Обеспечил бы связь поколений так сказать. Надо искать общины или группы с нашим природным славянским мировоззрением и встраиваться туда. Как правило там находится человек способный провести обряд. Например, ежегодно собираются на Купалу в Горной Шории на мегалитах Куйлюма(Кемеровская область). Там мощнейший выход природной энергии Матушки Земли. Доказано уже. Там и свадебный обряд совершается на Купалу.

Источник: http://slavyanskaya-kultura.ru/prazdniki/russkoe-delo/vozrodjatsja-li-svadby-na-rusi-snova-o-demografii.html