Путин во время визита в Петербург успокоил расплакавшуюся девочку

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Президент России Владимир Путин успокоил рыдающую девочку в Санкт-Петербурге. Посещая Петропавловскую крепость, российский лидер обнаружил плачущего ребенка, который расстроился из-за того, что не успел сфотографироваться с президентом на память. Путин вышел из машины, спросил у девочки, почему она плачет. После он обнял ее, попозировал для снимка и уехал, пожелав собравшимся гражданам всего хорошего.

«Ну не плачь, чего ты заплакала?» — обратился к расстроенной девочке Путин. Видео было опубликовано на сайте российского лидера. После этого президент убедился, что ребенка передали в руки родителей, пожелал собравшимся гражданам всего хорошего, поздравил с Рождеством и уехал.

Пресс-служба Кремля сообщает, что российский Президент Владимир Путин 7 января днем принял участие в рождественских гуляньях в Петропавловской крепости и «произвел традиционный полуденный выстрел из пушки». Президент также осмотрел Петропавловский собор и фамильную усыпальницу Романовых, побывал на фестивале ледовых скульптур и сфотографировался с туристами. Рождественскую ночь он провел в Спасо-Преображенском соборе, а в сочельник посетил детский хоспис.

Источник: ГАЗЕТА.RU