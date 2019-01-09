Осужденных-женщин готовят к открытию собственного бизнеса

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В женской исправительной колонии № 3 УФСИН России по Краснодарскому краю реализуется проект: «Ресоциализация осужденных женщин, имеющих малолетних детей».

За пять месяцев 20 молодых осужденных женщин изучили персональный компьютер, основы маркетинга, налогообложения, коммерческого права и психологию предпринимательской деятельности. Эти знания помогут женщинам реализовать себя в обществе после освобождения. Организовав собственное дело, они смогут честно трудиться,вести законопослушную жизнь, полноценно заботиться о своих детях.

Получив навыки пользования персональным компьютером, будущие бизнес-леди самостоятельно подготовили подробные видео-презентации, в которых представили разнообразные планы и интересные идеи по развитию собственного дела. Особое внимание экзаменационной комиссии привлекли проекты по организации прачечной «Лоск», открытию магазинов «Maria&Anna» и «Ромашка», созданиюсемейного фитнес-зала «Атлетика». Все авторы бизнес-проектов получили свидетельства и сертификаты, подтверждающие окончание курсов «Основы предпринимательской деятельности».

Курсы предпринимательской деятельности и защиты бизнес-проектов в ИК-3 проводятся в рамках реализации Президентского гранта, направленного на развитие гражданского общества.Этот благотворительный проект осуществляется в содружестве государственных и некоммерческих организаций:Управления Федеральной службы исполнения наказаний, Краснодарской региональной благотворительной общественной организации «Здоровое поколение», Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное Дело», регионального частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр профессиональной ориентации».

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю