/В России/

Исследования военных гидрографов Балтийского флота легли в основу первого Атласа морских навигационных карт Балтийского моря.

Для создания нового навигационного издания, в течение пяти последних лет были задействованы 11 гидрографических судов и катеров, которые совершили  десятки гидрографических походов и экспедиций.

Некоторые суда, участвовавшие в экспедициях, были оснащены новейшими гидрографическими комплексами на базе многолучевых  и однолучевых эхолотов.

За период исследования проведен большой объем работ, в ходе которых было пройдено более 50 тысяч линейных километров, взято более одной тысячи проб грунта со дна Балтийского моря.

В исследовании Балтики приняли участие Гидрографические суда: «Андромеда», ГС-66, ГС-525, большой гидрографический катер «Евгений Гницевич», малые гидрографические катера МГК-403, МГК-89 и другие суда Балтийской и Ленинградской военно-морских баз. 

Атлас морских навигационных карт Балтийского моря включил в себя 397 морских навигационных карт, из них 94 карты проливных зон и 50 карт Финского залива.

Источник: Пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Четыре человека погибли в результате взрыва в Париже

На Балтийском флоте приняты дополнительные меры по предупреждению заболеваемости военнослужащих

Командующий Балтийским флотом поздравил представителей региональных СМИ с профессиональным праздником

Новые тарифы ОСАГО с 2019 года

Количество пассажиров, отправленных с вокзалов СКЖД поездами дальнего следования, выросло в 2018 году на 10,8%