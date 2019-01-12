Исследования военных гидрографов Балтийского флота легли в основу первого Атласа морских навигационных карт Балтийского моря.

/В России/

Для создания нового навигационного издания, в течение пяти последних лет были задействованы 11 гидрографических судов и катеров, которые совершили десятки гидрографических походов и экспедиций.

Некоторые суда, участвовавшие в экспедициях, были оснащены новейшими гидрографическими комплексами на базе многолучевых и однолучевых эхолотов.

За период исследования проведен большой объем работ, в ходе которых было пройдено более 50 тысяч линейных километров, взято более одной тысячи проб грунта со дна Балтийского моря.

В исследовании Балтики приняли участие Гидрографические суда: «Андромеда», ГС-66, ГС-525, большой гидрографический катер «Евгений Гницевич», малые гидрографические катера МГК-403, МГК-89 и другие суда Балтийской и Ленинградской военно-морских баз.

Атлас морских навигационных карт Балтийского моря включил в себя 397 морских навигационных карт, из них 94 карты проливных зон и 50 карт Финского залива.

Источник: Пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту