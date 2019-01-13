Недолго музыка играла. Банки вновь поднимают ставки по ипотеке

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Сбербанк и ВТБ повышают ставки по ипотеке. С 14 января они вырастут на 0,6–1,5 процентных пункта.

Сильнее всего подорожают кредиты с низким первоначальным взносом. Повышение коснется и новостроек и уже готового жилья. Решение крупнейших банков связано повышением ключевой ставки, объяснила в эфире радио Sputnik независимый финансовый советник Наталья Смирнова.

«Это неизбежно приводит к тому, что растут ставки и по кредитам, и по депозитам. Пока ЦБ не снизит ставки, коммерческие банки не будут снижать ставки по кредитам. ЦБ может снижать ставки вновь, когда будут уменьшаться инфляционные ожидания, когда будут снижаться внешнеполитические, санкционные риски, риски колебаний нефтяных цен. В ближайший квартал ЦБ вряд ли понизит нашу ключевую ставку», – рассказала Наталья Смирнова.

Последние года четыре на рынке недвижимости наблюдается стагнация, добавила эксперт.

«Курс валюты резко вырос к рублю, ситуация в экономике нестабильна, люди менее охотно берут длинные обязательства. Объективно у людей стало меньше денег, крупные покупки совершаются реже. Стагнация уже на таком уровне, что изменение ипотечной ставки на 1% сильно что-то на рынке не изменит. Если ЦБ продолжит повышать ставку, ситуация на рынке недвижимости будет еще хуже, ипотеку будут брать еще реже», – считает Наталья Смирнова.

Источник: https://ria.ru/radio/