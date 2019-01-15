Медведев «вызвал на ковер» недобросовестных нефтяников

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Глава российского правительства Дмитрий Медведев потребовал вызывать глав компаний, уклоняющихся от соблюдения соглашения о ценах на бензин. Соответствующее распоряжение он дал вице-премьеру Дмитрию Козаку.

Премьер-министр также выразил надежду, что нефтяники будут соблюдать договоренности по стабилизации цен на топливо, а крайние меры в виде заградительных экспортных пошлин не понадобятся.

Пора искать компромисс, прокомментировал в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Правительству будет сложно провести такую же операцию, как в ноябре.

Тогда нефтяники были не готовы к ультиматуму. Они могли лишиться права экспорта нефтепродуктов. Из 280 млн. тонн, которые мы перерабатываем, только 90 тонн идут на внутренний рынок. Поэтому нефтяники вынуждены выполнять свою часть обязательств. Теперь правительство обращалось к нефтяникам, чтобы они выполняли соглашение ОПЕК+. Уже надо искать компромисс», – считает Игорь Юшков.

К марту нефтяники могут получить преференции, считает эксперт.

«Доходы в бюджет довольно существенны, можно поступиться акцизом, то есть за счет акциза амортизировать рост цен на нефтепродукты. Нефтяники могут получить какие-то преференции, прежде всего, в виде плавающего акциза. Они продолжат сдерживать рост цен, но получат снижение акциза. Соглашение останется, государство продолжит регулировать цены на внутреннем рынке, но механизм регулирования изменится, он будет не только за счет компаний, но и за счет поступления бюджет», – рассказал Игорь Юшков.

Эксперт также добавил, что государство должно влиять на цены рыночными инструментами, а не ручным регулированием.

«Ручное регулирование – ненормальная ситуация. Рынок должен определять цены, иначе зачем нужна, например, Антимонопольная служба (ФАС).

Если с пополнением бюджета все будет нормально, государство постепенно вернется к рыночной модели», – считает Игорь Юшков.

Источник: https://ria.ru/radio/