День круглой печати. Новые возможности для защиты своих прав...

/В России/

Граждане смогут в удаленном режиме фиксировать у нотариуса интернет-оскорбления.

Федеральная нотариальная палата направила в Министерство юстиции России список нотариальных действий, которые предлагается проводить в удаленном доступе - через интернет. Об этом сообщил в эксклюзивном интервью "РГ" президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. В режиме онлайн граждане смогут, например, зафиксировать факт троллинга в Сети для суда, получить исполнительную надпись для взыскания долга или оформить нотариально заверенный перевод документа.

Полный текст интервью читайте в газете по сыллке.

Источник: https://rg.ru/2019/01/20/grazhdane-smogut-v-udalennom-rezhime-fiksirovat-internet-oskorbleniia.html?utm_source=rg.ru&utm_medium=push&utm_campaign=breaking&utm_content=467