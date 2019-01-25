Владимир Синяговский: Наши действия направлены на поддержку социально-экономического развития регионов и муниципальных образований...

/В России/

На заключающей пленарной неделе января депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений».

Депутат Владимир Синяговский прокомментировал данную инициативу: «Предлагаемые изменения в Бюджетный кодекс и ряд других законов, регламентирующих межбюджетные отношения, связанные с предоставлением так называемых «горизонтальных субсидий», направлены на поддержку социально-экономического развития регионов и муниципальных образований. И это, безусловно, хорошая законодательная инициатива. Поправки уточняют законопроект, принятый нами в первом чтении в конце 2018 года. Он предусматривает предоставление субсидий из бюджета одного региона в бюджет другого, а также подобную систему между муниципалитетами.

Законопроектом предусматривается возможность предоставления субъектам Российской Федерации «горизонтальных» субсидий в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения.

Таким образом, регионы, не получающие дотации на бюджетную обеспеченность, например, такие Татарстан, Ленинградская, Московская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, смогут помогать тем, кто в этом нуждается.

Однако, на мой взгляд, механизм реализации этой, в общем-то, здравой идеи пока недостаточно продуман. Чтобы отдать средства другому региону, нужно, чтобы в своем регионе все было в полном порядке, были решены все проблемы, и остались «лишние» деньги. Такое вряд ли смогут заявить даже богатые регионы-доноры. Ведь они отдают часть денег на федеральный уровень. Оставшиеся средства четко расписаны на свои внутренние нужды, и направление их расходования утверждается бюджетом. То есть свободных средств не бывает как таковых. Каков же будет механизм изъятия денег?

Также не совсем ясно, какие статьи бюджета принимающего региона могут «покрываться» за счёт региона-донора. Какие нормы отчётности за использование полученных бюджетных средств должны будут предоставляться и так далее. Повторюсь, в целом идея хорошая, но она явно нуждается в серьезной доработке», – сказал парламентарий.