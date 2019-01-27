Заместитель директора ФСИН пообещал избавиться от сотрудников, которые бьют заключенных

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В новых «Крестах» в Санкт-Петербурге не хватает более 550 сотрудников. Об этом рассказал в эфире радио Sputnik заместитель директора ФСИН, генерал-лейтенант внутренней службы Валерий Максименко.

Действующие сотрудники вынуждены работать на износ. По словам Максименко, именно с колоссальной нагрузкой связаны обвинения правозащитников, что «кого-то бьют тюремщики».

«В новых «Крестах» в Санкт-Петербурге тепло, светло, прекрасная медицина. Для подследственных там сделано все. А вот сотрудников не хватает, более 550 человек. Люди там должны работать сутки через трое или через двое. А они работают каждый день, колоссальные переработки. Все говорят, что кого-то бьют тюремщики. Если придут 550 человек, которых подберут правозащитники, при них не будут бить. Я официально приглашаю, приходите на работу к нам. И весь свой гуманизм, все доброе и светлое, что вы хотите сделать в системе исполнения наказаний, давайте сделаем вместе», – сказал Валерий Максименко.

Валерий Максименко рассказал, что внезапные проверки проводят регулярно. По его словам, сотрудникам, которые бьют заключенных, с ФСИН не по пути.

«Когда сотрудники ФСИН кого-то бьют – это просто нет мозгов, и люди не хотят работать, или хотят, но не всегда. Намного проще взять дубину и дать по голове. От таких мы будем избавляться. Внезапные выезды и проверки уже получили регулярную основу. Каждую неделю в разные регионы страны выезжают наши сотрудники, причем руководители территориальных органов об этом не знают. Они предъявляют удостоверение и мандат, дающий право на проверку. Так, например, произошло в ИК-14 в Мордовии, когда мы вскрыли случай на самом деле рабского труда, случаи изощренного издевательства над женщинами, которые там находились», – рассказал Валерий Максименко.

Источник: https://ria.ru/radio/