Компания «Байкал-Сервис» подключила личный кабинет к своему мобильному приложению 

/В России/

Транспортная компания «Байкал-Сервис» для своих клиентов существенно обновила мобильное приложение, сделав его еще более удобным и функциональным.

У новой версии улучшен интерфейс, приложение пополнилось массой полезных функций. Его пользователи могут в полной мере использовать все возможности личного кабинета, отслеживать историю заявок и перевозок, создавать заявки на основании предыдущих, заказывать услуги перевозки малогабаритных грузов (#ТарифПосылка), давать компании любую обратную связь, не исключая направления обращения на генерального директора.

«Сегодня количество заявок на грузоперевозки, которые оформляются с мобильного приложения, стало ощутимым для компании, — отмечает директор по интернет маркетингу Максим Блынский. – Предыдущее большое обновление мы выпускали сравнительно недавно, в мае 2018 года, так вот с тех пор количество активных пользователей приложения выросло более чем в три раза. При этом стоит отметить, что только за последний год доля пользователей web-ресурсов компании с мобильных устройств увеличилась на 10 % и в декабре 2018 достигла 32 %».

За digital mobile в компании видят большое будущее. Сегодня в России активнее всего растет аудитория пользователей, которые выходят в интернет со смартфонов (к началу 2019 года она достигла 61 %, увеличившись на 5 п.п. за последний год). Так что клиентский мобильный сервис будет и дальше активно развиваться. В самое ближайшее время в приложение «Байкал-Сервиса» будет добавлен онлайн чат и появятся push-уведомления об изменении статусов груза.

Источник: предложи новость