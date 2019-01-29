Уточняем причины ухода вице-мэра Краснодара

/В России/

Об уходе говорить начали в понедельник, а о причинах стало известно 29 января утром.

Вице-мэр города Сергей Лузинов, координирующий работу по вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта написал заявление об уходе.

Однако, как сообщил "Сарафану" осведомленный источник, еще на прошлой неделе, в день назначения министра спорта Кубани было озвучено, что вскоре сменится куратор по спорту в Краснодаре.

Это дает возможность предположить, что решение написать заявление об уходе с должности, было принято не самим Лузиновым. Кроме того, Лузинов может также покинуть ряды компартии, но не по собственному желанию.

Известно, что у Коммунистической Партии к Лузинову были очень большие претензии и назначен он был на должность вице-мэра без согласования членов фракции.

Источник: http://sarafan23.ru/radio/stali-izvestny-podrobnosti-ukhoda-vitse-mera-luzinova.html