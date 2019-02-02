Южнороссийские таможенники подвели итоги работы в 2018 году и обсудили приоритетные задачи на 2019 год

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31 января 2019 года в г. Ростове-на-Дону состоялось заседание коллегии Южного таможенного управления, в ходе которого были подведены итоги деятельности ЮТУ в 2018 году и рассмотрены задачи на 2019 год.

В мероприятии приняли участие представители Федеральной таможенной службы – заместитель руководителя ФТС России Александр Попов, начальник Главного финансово-экономического управления Юрий Вахняк, начальник Управления контроля таможенных рисков Филипп Золотницкий, а также заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Владимир Гурба, заместитель Губернатора Ростовской области – руководитель аппарата Правительства Ростовской области Вадим Артёмов, Южный транспортный прокурор Геннадий Крук, начальник Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области Александр Эктов, руководство территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Южного таможенного управления и таможенных органов региона.

Открывая работу коллеги, начальник ЮТУ Сергей Пашко назвал прошедший год знаковым для таможенных органов Российской Федерации. Вступил в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза и Федеральный закон «О таможенном регулировании». Для таможенников Юга истекший год был богат на мероприятия международного характера – в июне-июле состоялся Чемпионат мира по футболу FIFA 2018, в сентябре в г. Сочи проведен российский этап чемпионата мира FIA «Формула 1». Таможенный контроль и таможенные операции в отношении участников и гостей спортивных событий, а также перемещаемых ими товаров совершены качественно и в кратчайшие сроки. 2018-2020 годы – период реформирования системы таможенных органов ЮТУ, связанный с созданием Южной электронной таможни и Южного таможенного поста (центра электронного декларирования). С 1 июля 2019 года Южному таможенному управлению переподчиняются Крымская и Севастопольская таможни.

Сергей Пашко охарактеризовал основные итоги работы таможенных органов региона. Контрольное задание 2018 года выполнено Южным таможенным управлением на 100,97%. В федеральный бюджет перечислено 142,33 млрд руб. Таким образом, в 2018 году каждый таможенник Юга России принес в казну 29,68 млн рублей (в 2017 году – 23,8 млн руб.).

Объемы экспортно-импортных операций по итогам 2018 года составили 33,4 млрд долл. США (сократившись по сравнению с 2017 годом на 3%), при этом физические объемы увеличились на 20%, превысив 88 млн тонн (в 2017 году – 73,7 млн тонн).

В 2018 году таможенными органами ЮТУ зарегистрировано 310,7 тыс. деклараций на товары (в 2017 году – 277,4 тыс. ДТ). Причем в отношении практически половины деклараций на товары была применена технология авторегистрации, из которых каждая четвертая ДТ, поданная участниками ВЭД низкой категории риска, была выпущена в автоматическом режиме.

Важным направлением деятельности остается таможенный контроль после выпуска товаров. Количество проведенных таможенных проверок в 2018 году по сравнению с 2017 годом уменьшилось на 45% (в 2017 году – 439, в 2018 году – 242), что свидетельствует о снижении административной нагрузки на бизнес. Бюджетная эффективность одной таможенной проверки в 2018 году составила 3,5 млн руб., что на 9,4 % превышает показатель прошлого года (в 2017 году – 3,2 млн руб.).

Большое внимание уделяется выявлению санкционных товаров. В 2018 году таможенными органами уничтожено более 23 тонн запрещенных к ввозу на территорию РФ товаров.

В рамках защиты прав интеллектуальной собственности в 2018 году выявлено и признано контрафактными 2,447 млн единиц продукции (в 2017 году – 1,44 млн ЕКП), предотвращен ущерб правообладателям на сумму более 391 млн руб.

В 2018 году увеличилось количество возбужденных уголовных дел: в 2018 году – 158 УД, в 2017 году – 154 УД. Была организована целенаправленная работа, по выявлению и пресечению преступлений экономической направленности, предусмотренных статьей 194 УК

России, в результате которой было возбуждено 47 уголовных дел. Почти на 21% увеличилось количество возбужденных дел об административных правонарушениях (в 2018 году – 14 088 дел об АП, в 2017 году – 11 658 дел об АП).

В ходе заседания с подробными докладами по направлениям деятельности выступили первый заместителя начальника управления Виктор Коптенко, заместитель начальника управления – начальник службы федеральных таможенных доходов Андрей Беляев и заместитель начальника управления – начальник оперативной таможни Алексей Турко. Информацию основных докладчиков дополнили начальники Новороссийской и Краснодарской таможен.

Подводя итоги заседания коллегии, заместитель руководителя ФТС России Александр Попов отметил, что Южное таможенное управление вносит достойный вклад в общие результаты деятельности Федеральной таможенной службы, работает как единый слаженный механизм, поблагодарил должностных лиц ЮТУ за хорошую работу и выразил уверенность, что южнороссийские таможенники успешно справятся с поставленными на 2019 год задачами.

По традиции в завершение мероприятия были вручены награды должностным лицам и коллективам таможенных органов, внесших наиболее значительный вклад в обеспечение экономической безопасности страны.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления