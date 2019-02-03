Григорий Явлинский: Президент в курсе всех мероприятий...

/В России/

«Да, президент был в курсе этого мероприятия». Так прокомментировал пресс-секретарь Путина арест плохо знающего русский язык 32-летнего сенатора.

Еще бы! Такое «мероприятие», как организация огромной мафиозной сети, опутавшей за два десятка лет всю газовую отрасль Северного Кавказа, просто не могло все эти годы оставаться незамеченным Кремлем. Однако шоу с громким арестом прямо в зале Совфеда в присутствии Чайки, Бастрыкина и Матвиенко решили устроить именно сейчас. Почему? Во-первых, потому что не надо портить отношения с главой Чечни Кадыровым, тем более из-за платы за газ. А во-вторых, что особенно актуально, такие «разборки по понятиям» помогают отвлечь внимание от других процессов в стране, заполнив на несколько дней все информационное пространство.

А процессы пошли.

Вы не найдете в федеральных СМИ сообщений об аресте в Ростове-на-Дону активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко за участие в деятельности «нежелательной организации» и о смерти ее дочери-инвалида, лишенной возможности видеться с матерью. Президент в курсе этого мероприятия?

Начался новый виток политического давления и преследований. Уголовные дела заводятся просто за членство в «нежелательной организации». Но государственные телеканалы ничего не расскажут вам о задержаниях и обысках у политических активистов в Казани, Ульяновске, Пскове. При этом в Пскове оперативники задействовали, судя по всему, излюбленный ими надежный метод – подбросили наркотики. Кстати, с помощью этого же подлого приема - подбросив наркотики - упрятали за решетку чеченского правозащитника Оюба Титиева. Президент в курсе этих мероприятий?

А чтобы все было шито-крыто, от граждан закрывают судебные процессы. Совет судей РФ с подачи Минюста разработал новые правила посещения судов, согласно которым на судебные заседания не будут пускать людей без «документов, дающих им право на пребывание в суде». Понятно, что такие документы «кому не надо» выдавать не будут. Президент в курсе этого мероприятия?

Зато проворовавшихся чиновников в России предлагают теперь не наказывать за так называемую «вынужденную коррупцию». Такое предложение разработал Минюст совместно с МВД, Генпрокуратурой, СКР и Министерством труда. Конечно, ведь в мафиозном государстве «вынужденная коррупция» на каждом шагу, а всех чиновников не пересажаешь - иначе кто будет обслуживать власть?

Тем временем более половины россиян считают реальной угрозу войны с другими странами. Об этом свидетельствуют данные последних опросов. Все это результат государственной пропаганды. Людей приучают к войне, к абсурду. Для чего? Для того, чтобы отвлечь внимание от реальных проблем в стране. Президент вообще в курсе, что такой настрой населения – это самая что ни на есть предпосылка к войне?

Вот зачем были нужны непомерно раздутые и безрезультатные переговоры Путина и Абэ? А затем, чтобы оживить «патриотический» хайп, когда объективно и в Сирии, и на Украине война зашла в тупик и потеряла драйв. Чтобы вместо размышлений о реальных государственных интересах навязать всей стране обсуждение темы «Держава, границы, ни пяди...»

Так что нет никаких сомнений: президент в курсе всех мероприятий.

Источник: https://www.yavlinsky.ru/news/rossia/meropriyatie?fbclid=IwAR1G8nXyGO79GlpUvhI-LdjMrzYPz80cJWyF8uHmYtI6GCZd7Gg9zUgCycQ