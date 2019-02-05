Новороссийская таможня: Сегодняшним поколениям и будущим, осталась память

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В преддверии памятной даты – 76-й годовщины высадки морского десанта под командованием майора Цезаря Куникова на плацдарм у стен Новороссийска, начальник отдела инспектирования и профилактики Новороссийской таможни Татьяна Черникова организовала в актовом зале СПЗ таможни просмотр документального фильма автора Валерия Тимощенко «Чистая Победа. Новороссийск – морской Сталинград».

Должностные лица таможни узнали из фильма ранее неизвестные факты о кровопролитной битве за город, вспомнили о воинах-малоземельцах, в чью честь теперь названы улицы нашего города, и которые в лютую февральскую ночь 1943 года под градом снарядов фашистов высадились в ледяную воду, заняли небольшой клочок земли в 22 квадратных километра в предместье Новороссийска. В течение 225 дней морские пехотинцы героически удерживали оборону плацдарма, вошедшего в летопись Великой Отечественной войны как Малая земля. Эта операция стала одной из решающих в освобождении Новороссийска

3 февраля сотрудники и должностные лица Новороссийской таможни примут участие во Всероссийской военно-патриотической Акции Вахта Памяти «Бескозырка», посвященной защитникам города-героя Новороссийска. Ежегодно в этот день таможенники со своими семьями приходят на берег моря, что бы почтить память воинов-малоземельцев и у каждого в руках будет зажжённая свеча.

В прошлом году в юбилейной «Бескозырке» приняло участие более 57 тыс. жителей и гостей города.

Но нам, сегодняшним поколениям и будущим, осталась память. Это неисчерпаемое глубинное сознание нашего народа.

Вечная память всем воинам, кто отдал свои жизни во имя мирного неба над нашей головой.

Источник: Пресс-секретарь Новороссийской таможни