«Таманский групповой водопровод» ведет работы по улучшению качества водоснабжения жителей Таманского полуострова

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На прошлой неделе специалисты ремонтно-эксплуатационного управления «Таманский групповой водопровод» ГУП Краснодарского края «Кубаньводкомплекс» выполнили ремонт аварийного участка магистрального водовода МТ-1 диаметром 426 мм. Водовод обеспечивает жизненно важным ресурсом третью часть всего населения Таманского полуострова – примерно более двадцати тысяч жителей, проживающих в 16 населенных пунктах.

«Ремонт магистральных водоводов должен проводиться своевременно, потому что аварии на трубах большого диаметра приводят к серьезным последствиям. Более 45 лет эксплуатации привели к высокой степени изношенности трубопровода, построенного еще в советское время. На данном двухсотметровом участке нередко возникают утечки. В ходе ремонтных работ было устранено 10 различных повреждений. Работали две бригады аварийно-восстановительных работ. Чтобы решить проблему, было решено выполнить капитальный ремонт аварийного участка. В настоящее время администрация МЮ Темрюкского района оформляет пакет документов для получения 180 м трубы из аварийного запаса Краснодарского края», - рассказал Александр Купянский, начальник производственного участка магистральных сетей и головных сооружений РЭУ «Таманский групповой водопровод» ГУП КК «Кубаньводкомплекс».

Еще две бригады, воспользовавшись остановкой магистрального водовода МТ-1, параллельно работали на разводящих сетях. В поселках Сенной и Юбилейный были заменены две задвижки диаметром 150 и 100 мм соответственно. Также в поселке Юбилейный был произведен монтаж водомерного узла с заменой 5 м стальной трубы.

Всего за 20 дней нового года на разводящих сетях Таманского группового водопровода было установлено 9 задвижек нового образца.

Все проведенные работы направлены на бесперебойное и качественное водоснабжение потребителей, снижение степени износа сетей и оборудования, эксплуатируемых Таманским групповым водопроводом.

Источник: пресс-секретарь управления кадровой политики, взаимодействия со СМИ, делопроизводства и контроля ГУП КК "Кубаньводкомплекс"