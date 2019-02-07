Таможня подвела итоги 2018 года

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Более 14 тысяч дел об административных правонарушениях и 158 уголовных дел – подведены итоги правоохранительной деятельности таможенных органов Юга России.

В 2018 году таможнями Южного таможенного управления возбуждено 158 уголовных дел (в 2017 году – 154 УД). Все уголовные дела возбуждены по результатам оперативно-розыскной деятельности. Отмечается рост количества возбужденных в 2018 году дел об административных правонарушениях. Так, в 2018 году возбуждено 14 088 дел об АП, что почти на 21 % больше чем в 2017 году (11 658 дел об АП). Наибольшее количество дел об АП возбуждено Ростовской (3 748), Краснодарской (3 169) и Астраханской (2 532) таможнями. Положительная динамика выявления административных правонарушений обусловлена увеличением в 2,5 раза дел об АП по ст. 19.7.13 КоАП России, предусматривающей ответственность за непредставление или несвоевременное представление в таможенный орган статистической формы учета перемещения товаров, либо предоставлением статистической формы учета перемещения товаров, содержащей недостоверные сведения (на 2 199 дел, с 1 379 в 2017 году до 3 578 в 2018 году), возрастанием на 17 % (с 3 122 в 2017 году до 3 659 в 2018 году) количества дел, возбужденных в связи недекларированием либо с недостоверным декларированием товара, повлекшим недоплату таможенных пошлин, налогов или несоблюдение установленных запретов и ограничений.

В 2018 году таможнями ЮТУ было выявлено 157 фактов незаконного перемещения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также товаров военного и двойного назначения. В результате возбуждено 253 дела об АП и 10 уголовных дел. Изъято 4 единицы огнестрельного оружия, 26 единиц травматического, пневматического, газового оружия и оружия самообороны, 105 единиц холодного оружия, около 1,3 тысяч единиц патронов, боеприпасов и их частей, 91,7 грамма взрывчатого вещества, 338 единиц товаров двойного назначения и 161 единица товаров военного назначения.

Выявлено 62 факта незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ и прекурсоров. По данным фактам таможенными органами ЮТУ возбуждено 26 уголовных дел по статье 229.1 УК России (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ), 13 уголовных дел по статье 226.1 УК России (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих веществ). По материалам таможенных органов ЮТУ иными органами возбуждено 5 уголовных дел по ст. 229.1 УК России и 10 уголовных дел по статье 226.1 УК России. Всего из оборота изъято 35,4 кг наркотических средств, 8,3 кг сильнодействующих веществ и 0,5 кг прекурсоров.

В 2018 году таможенными органами региона выявлено 188 фактов перемещения наличной иностранной и российской валюты с нарушением таможенных правил (в связи с чем возбуждено 181 дело об административных правонарушениях, 7 уголовных дел), а также 2 факта незаконного перемещения ювелирных изделий из золота и серебра (возбуждено 2 дела об АП).

Предметами правонарушений в общей сложности явились: 536,8 тыс. долл. США, более 259 тыс. евро, более 5,2 млн руб., 4 млн иранских риал, более 1 млн украинских гривен, более 4,5 тыс. израильских шекелей, более 2,4 тыс. дирхам ОАЭ, 400 молдавских лей, 320 афганей Афганистана, 200 румынских лей, 170 грузинских лари, 150 турецких лир, 85 турецких курушей, 10 канадских долларов, часы наручные из золотого сплава 750 пробы со вставками из драгоценных кристаллов – 180 гр., ювелирные изделия из золотого и платинового сплавов с драгоценными вставками – 7,94 грамма.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления