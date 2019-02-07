Нелегальные мигранты из Средней Азии задержаны в черноморском посёлке Агой

/В России/

Накануне пограничники совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции провели в прибрежном населенном пункте рейдовое мероприятие по контролю за соблюдением российского законодательства.

В ходе проверки строительных площадок, которые традиционно являются местами массового притяжения рабочих из-за рубежа, правоохранители выявили четверых мигрантов, превысивших допустимые сроки пребывания на территории России.

Иностранных граждан привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ. Суд Туапсинского районного суда, кроме штрафа, назначил правонарушителям административное выдворение из страны. Мигрантам будет ограничен въезд в Россию сроком на 5 лет.

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю