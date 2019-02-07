/В России/

Нелегальные мигранты из Средней Азии задержаны в черноморском посёлке Агой

Накануне пограничники совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции провели в прибрежном населенном пункте рейдовое мероприятие по контролю за соблюдением российского законодательства.

В ходе проверки строительных площадок, которые традиционно являются местами массового притяжения рабочих из-за рубежа, правоохранители выявили четверых мигрантов, превысивших допустимые сроки пребывания на территории России.  
Иностранных граждан привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ. Суд Туапсинского районного суда, кроме штрафа, назначил правонарушителям административное выдворение из страны. Мигрантам будет ограничен въезд в Россию сроком на 5 лет. 

Источник: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / В России

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