Новороссийский судоремонтный завод принял в док два судна

/В России/

На Плавдоке стр. №190 акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ», входит в Группу НМТП) были выполнены доковые работы по подъему двух судов:

- Самоотвозного грейферного земснаряда «Иманта» (тип «Аракс», проект 1517), порт приписки Калининград;

- обслуживающего судна «НСС-1002» (судно для ликвидации разлива нефтепродуктов, бонопостановщик).

Это первые из 14 судов, ремонт которых запланирован на 2019 год. На земснаряде «Иманта» будут выполнены работы по очистке корпуса и

регламентные работы на пропульсивном комплексе. На теплоходе «НСС-1002» специалистами АО «НСРЗ» будет выполнено промежуточное докование, в том числе: работы по очистке, окраске и предъявлению подводной части корпуса судна Российскому морскому

регистру судоходства.

Источник: Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP)