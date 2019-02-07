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Новороссийский судоремонтный завод принял в док два судна

На Плавдоке стр. №190 акционерного общества «Новороссийский судоремонтный завод» (АО «НСРЗ», входит в Группу НМТП) были выполнены доковые работы по подъему двух судов:

- Самоотвозного грейферного земснаряда «Иманта» (тип «Аракс», проект 1517), порт приписки Калининград;
- обслуживающего судна «НСС-1002» (судно для ликвидации разлива нефтепродуктов, бонопостановщик).
Это первые из 14 судов, ремонт которых запланирован на 2019 год. На земснаряде «Иманта» будут выполнены работы по очистке корпуса и
регламентные работы на пропульсивном комплексе. На теплоходе «НСС-1002» специалистами АО «НСРЗ» будет выполнено промежуточное докование, в том числе: работы по очистке, окраске и предъявлению подводной части корпуса судна Российскому морскому
регистру судоходства.

Источник: Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP)

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Категория: Новости / В России

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