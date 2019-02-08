В порту Новороссийск реконструируют Западный мол

/В России/

Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация - результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки.

Также завершена проверка достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения.

Западный мол построен в 1895 году для защиты внутреннего рейда порта Новороссийск от штормовой волны южного направления. Оградительное бетонное гидротехническое сооружение более чем на километр перекрывает Цемесскую бухту. Реализация текущего проекта поможет обеспечить защиту Западного мола от волнового воздействия и продлить срок его эксплуатации. С этой целью со стороны открытой акватории от корневой части, существующей береговой линии пляжа, до головной части мола с учетом сейсмичности региона возводится защитная наброска длиной чуть более 1 км.

Конструктивно сооружаемая наброска состоит из постели, ядра, обратного фильтра и волногасящего прикрытия. Конфигурация сооружения исключает попадание случайно скатившихся с откоса элементов на судоходный фарватер, а сам волнозащитный откос не выйдет за пределы элементов головного участка Западного мола. Ширина входа во внутреннюю гавань порта останется прежней. Также в связи с устройством защитной наброски сохранятся действующие условия по заходу расчетных судов на акваторию внутренней гавани порта, дополнительные ограничения вводится не будут.