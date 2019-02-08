Криптовалютный Крым вызывает интерес у зарубежных инвесторов

/В России/

Георгий Мурадов, вице-премьер правительства Крыма, утверждает, что Крым интересен зарубежным криптовалютным инвесторам.

Появляются проекты по внедрению блокчейна в повседневную жизнь жителей полуострова. Речь идет в первую очередь о создании криптовалютной биржи и инвестиционного фонда в токенах. Главная проблема, с которой сталкиваются инвесторы, ? отсутствие адекватного законодательства. Пока правительство не определилось с блокчейн терминологией и нормативной базой для криптовалют.

Пока в регионе нет собственной криптовалютной биржи можно использовать платформы, находящиеся за рубежом. Главное, разобраться со всеми нюансами и выбрать подходящий вариант. Например, биржа криптовалют exmo com - неплохой вариант для начинающих. Учитывать нужно и работу поддержки, и наличие фиата.

Криптовалютный фонд в Крыму

Инвестиционный криптовалютный фонд - проект, который предполагается создать на полуострове. Действовать он будет не только на территории Крыма, но и за пределами региона. Идея в том, чтобы привлечь внимание инвесторов и облегчить финансирование многих полезных для общества проектов. Гораздо проще инвестировать в криптовалютах, это можно сделать из любой точки земного шара и без ограничений в суммах.

Правительство Крыма планирует уйти от доллара, и криптовалюты вполне реализуемый вариант. Конечно, это потребует изменения банковской системы и некоторых законов. Но постепенное внедрение поможет жителям лучше разобраться в технологии. Биржа и фонд позволят приобретать, продавать, вкладывать токены в интересующие проекты.

Возможно сотрудничество Крыма с Китаем: китайские инвесторы особенно интересуются проектом, как сообщается в прессе. В криптовалютном мире Китай очень влияет на рынок. Это касается криптовалютного трейдинга и майнинга. Однако в этой стране существуют определенные сложности из-за неоднозначного отношения правительства к криптовалютам. Поэтому, если в Крыме будет возможно эффективно развивать блокчейн технологию, многие инвесторы обратят на него внимание

Проект КриптоКрым

В апреле 2018 года впервые объявили о проекте КриптоКрым. Мурадов подробнее рассказал о будущих планах на международном экономическом форуме в Ялте.

Но идея создать собственную крымскую криптовалюту появилась еще в 2017 году во время пика популярности блокчейн технологии. Главная задача тогда состояла в обходе финансовых санкций, с которыми столкнулись Крым и Севастополь.

Министерство финансов РФ понимает, что для этих регионов особенно важно найти решение проблемы, и признает эффективность криптовалют. Но пока правительство не одобрило законопроект о цифровых валютах, сложно предлагать подобные проекты. Собственная криптовалюта в регионе должна быть согласована на государственном уровне.

Законопроекты будут рассматриваться в феврале 2019 года. В них определят основные блокчейн термины и нормативную базу токенов в стране.