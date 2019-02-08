В России могут появиться продукты «нового поколения»

/В России/

25 января под председательством вице-премьера по вопросам АПК Алексея Гордеева прошло заседание межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года.

В ходе обсуждения было решено ввести новые требования к продуктам, касающиеся содержания в них витаминов и микроэлементов. По его итогам Гордеев дал поручение «компетентным ведомствам» вместе с учеными определить перечень продуктов, которые следует «обогатить» в первую очередь.

Предполагается, что йодирование станет обязательным для соли, а молочные продукты производители должны будут обогащать витаминами A и D. В магазинах появятся специальные полки для подобных натуральных биопродуктов.

Это не первая попытка изменить качество питания в России. Минздрав начал разработку законопроекта, согласно которому в России должны продавать только йодированную соль, еще в 2016 году. Роспотребнадзор также занимался этой проблемой – в 2017 году в службе начали работать над законопроектом, обязывающим производителей обогащать продукты йодом, кальцием, железом, витаминами и минералами. В результате подобные меры могут сократить дефицит питательных элементов в питании человека.

По словам Гордеева, необходимо стимулировать производителей, которые выпускают продукцию «нового поколения» с «заданными характеристиками качества». Одновременно предполагается ужесточить наказание для тех, что производит некачественные продукты и нарушает требования техрегламентов. Также на заседании было решено ввести в российское законодательство четкое определение качества пищевых продуктов.

Источник: http://agrorus-news.ru/news/russian-news/18471-V-Rossii-mogut-pojavitsja-produkty-novogo-pokolenija