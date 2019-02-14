Что стало причиной обысков в крупнейших агрохолдингах страны?

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ФСБ и ФНС проверяют крупнейшие агрохолдинги в 13 регионах. Обыски проводятся параллельно в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.

Проверки должны установить степень участия крупнейших предприятий отрасли в незаконных схемах уклонения от налогов.

В сельском хозяйстве действует известный русский принцип «вась-вась», рассказал в эфире радиоSputnik главный редактор журнала «Аграрное обозрение» Константин Лысенко.

«У происходящего есть три базовых причины. Первая – в аграрный сектор вот уже много лет идет большой капитал. Поскольку капитал не всегда наживается безукоризненным путем, очень часто конфликты, проверки, аресты и уголовные дела связаны с предыдущей деятельностью тех, кто пришел в аграрное хозяйство. Вторая причина – само сельское хозяйство стало чрезвычайно криминализированной сферой. Там крутятся довольно большие деньги, государство активно помогает аграриям, выделяет кредиты, субсидии. Проблема в том, что субсидии выделяются не всем, распределение происходит по известным русским принципам «вась-вась» и рука руку моет. Третья причина – перераспределение собственности. Сельское хозяйство встало на ноги, появились капиталы, обязательно кто-то задумается, не взять ли это себе. Лакомые кусочки потихоньку переходят от одних к другим», – считает Константин Лысенко.

Есть многочисленные схемы дележа государственного пирога, объяснил эксперт.

«Например, строится коровник, государство поддерживает развитие молочного скотоводства. Предприниматель приходит к своему хорошему знакомому, который распределяет субсидии, и говорит, что готов построить коровник за 300 рублей за скотоместо. А на самом деле оно стоит 100 рублей. 200 рублей делят с товарищем. И коровник уже не нужен», – отметил Константин Лысенко.

Источник: https://ria.ru/radio/