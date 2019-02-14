/В России/

Дома, готовые на 30% и востребованные дольщиками, будут достраивать по старой схеме, без счетов эскроу

Такой критерий работы застройщиков по старой схеме озвучил в четверг на Российском инвестиционном форуме (РИФ) министр строительства Владимир Якушев.

Глава Минстроя Владимир Якушев назвал журналистам в кулуарах РИФ один из критериев, позволяющих девелоперам не переводить свои текущие жилые проекты на схему со счетами эскроу даже после 1 июля 2019 в соответствии с 478-ФЗ.  

По словам министра, исключение будет представлено для тех объектов, которые возведены не менее чем на 30%.

Что касается второго критерия — числа уже заключенных договоров долевого участия (ДДУ) по возводимому дому, — то, по его словам, чем их больше, тем вероятнее попасть под исключение и строить по старым правилам. При этом Владимир Якушев (на фото) пообещал детализировать данное требование позднее.

«И было сделано еще одно предложение: чтобы ряду субъектов РФ по соглашению с правительством РФ предоставить право самим определять этот порог готовности и количества ДДУ», — проинформировал прессу глава Минстроя.

Он также пояснил, что в последнем случае региональные власти сами должны исключать риск долгостроя, то есть в случае неисполнения застройщиком своих обязательств взять на себя заботу по финансированию и организации достройки.

Напомним, что вышеперечисленные критерии должны быть утверждены соответствующим постановлением правительства в первой половине текущего года.

Источник: https://erzrf.ru/news/doma-gotovyye-na-30-i-vostrebovannyye-dolshchikami-budut-dostraivat-po-staroy-skheme-bez-schetov-eskrou?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=190806413

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Категория: Новости / В России

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