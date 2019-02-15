Владимир Синяговский встретился в Новороссийске с войнами-афганцами 

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В пятницу 15 февраля, в городе-герое Новороссийске депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Владимир Синяговский принял участие в мероприятиях посвященных 30-летию вывода Советских войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

С утра Владимир Синяговский встретился с воинами-афганцами и вручил им благодарственные письма и памятные медали «в честь 30-й годовщины завершения выполнения боевой задачи ограниченным контингентом Советских войск в ДРА».

- Сегодня понятно, что наши ребята на территории Афганистана первыми приняли на себя удар исламского фундаментализма. Первыми вступили в открытый бой с силами мирового терроризма. На примере их мужества и героизма мы должны воспитывать нашу сегодняшнюю молодежь! – отметил депутат Государственной Думы.

В этот же день Владимир Синяговский открыл митинг приуроченный 30-летию выводя войск из Афганистана.

- Сегодня мы вспоминаем всех участников «локальных боевых действий» за пределами России, - сказал он на митинге. - Скорбим по павшим, отдаём дань уважения и благодарности живым. Низкий поклон тем родителям, у кого война отобрала сыновей. Наш долг и ваш долг, - обратился парламентарий к воинам-афганцам, - рассказать молодому поколению правду об их воинском подвиге. Будущие поколения должны знать, помнить и чтить мужество защитников Отечества! Около 800 новороссийцев стали участниками боевых действий в Афганистане. В настоящий момент в городе-герое проживает почти 2 тысячи участников локальных войн. Около 8-ми тысяч кубанцев прошли службу в составе ограниченного контингента советских войск.

Более 3-х тысяч воинов были награждены орденами и медалями. 5 воинов стали Героями Советского Союза. Именами героев названы улицы и школы в городах и станицах. В кубанские семьи пришло 270 похоронок. 12 похоронок получили новороссийские семьи.