Медведев впервые стал автором колонки в СМИ – на сайте ria.ru

/В России/

Председатель правительства России Дмитрий Медведев дал старт проекту пресс-службы правительства и МИА "Россия сегодня" – "Правительство онлайн", в рамках которого он, а затем министры, руководители ведомств и их профильные заместители будут рассказывать о своей работе по решению поставленных перед ними задач, включая реализацию 12 национальных проектов, разъяснять принимаемые меры в социальной сфере, экономике и внешней политике.

"Мы на ria.ru создали своеобразную площадку для изучения и оценки процессов, происходящих в политике, экономике и культуре России. Развёрнутая прямая речь членов правительства органически вписывается в эту концепцию, а наш сайт станет хорошей площадкой для прямого диалога кабинета министров с обществом по важнейшим вопросам", – считает гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселёв, его слова приводит пресс-служба медиагруппы.

"Ежедневная посещаемость ria.ru составляет около 4 миллионов пользователей, что делает сайт самым посещаемым ресурсом в Рунете", – рассказал главный редактор сайта ria.ru Антон Анисимов, добавив, что это позволит обеспечить новому проекту максимальный охват аудитории.

Пресс-секретарь премьера Олег Осипов уверен, что проект "Правительство онлайн" будет востребован широкой аудиторией.

"Для правительства важно, чтобы граждане понимали, для чего принимаются те или иные решения, получали информацию из первых рук. Не менее востребована и обратная связь", – сказал он.

МИА "Россия сегодня" – международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, Спорт РИА Новости, Недвижимость РИА Новости, Прайм, Рейтинг РИА Новости, ИноСМИ. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik.

Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»