Евгения Ленская: «Самый главный результат социальных коммуникаций – тот образ компании, который закрепляется в представлении потребителей»

/В России/

«Почта Банк уже при создании обозначил для себя социально ответственную функцию, и мы следуем выбранной линии и сегодня.

При этом мы не ставили цели заработать на этих проектах, для нас важно подчеркнуть социальную ориентированность банка. Самый главный результат таких коммуникаций, на мой взгляд, – имиджевый, тот образ компании, который закрепляется в представлении потребителей, которые стали участниками наших проектов и воспользовались этими услугами», – отметила вице-президент, директор по маркетингу и общественным связям Почта Банка Евгения Ленская, выступая на сессии «Искусство оказывать влияние: инвестиции в социальные коммуникации как фактор устойчивых изменений в обществе», состоявшейся в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По словам участников встречи, среди которых были представители бизнеса, благотворительных организаций, рекламных агентств и средств массовой информации, сегодня потребителя информационного продукта уже невозможно заинтересовать рассказами о том, насколько хорош тот или иной предлагаемый товар или услуга. Сегодня потребителю важно почувствовать себя причастным к какой-то большой и социально значимой цели, поверить в нее. Эксперты рассказали о том, какие проекты они реализуют и как выстраивают социальные коммуникации с потребителем.

В частности, Евгения Ленская рассказала о том, что одна из важнейших социальных функций банка в том, что он создает рабочие места по всей стране, включая небольшие города и поселки: «На сегодняшний день в банке работают уже более 20 тысяч сотрудников по всей стране, плюс более 30 тысяч сотрудников Почты России являются агентами банка, продают наши базовые продукты и получают за это дополнительное вознаграждение».

У Почта Банка есть и собственные социальные проекты. В частности, проект «Подари лес другу!», благодаря которому любой человек может принять участие в важном деле восстановления леса в нашей стране. «Каждый из вас может посадить деревья или целый свой лес через банкомат или сайт, выбрав на интерактивной карте территорию. Менее чем за три года было посажено более 3,5 миллионов деревьев в разных национальных парках страны», – рассказала Евгения Ленская.

Другой социально значимый проект создан Почта Банком для пенсионеров – сервис бесплатных консультаций по социальным, юридическим, медицинским вопросам «Линия заботы». «Этой услугой воспользовалось уже более 10 тысяч пенсионеров. И мы видим, насколько это важно для наших клиентов старшего возраста, и получаем исключительно восторженные отзывы и благодарности», – отметила Ленская.

Почта Банк - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и Почтой России в 2016 году. Банк ВТБ и Почта России владеют по 49,999988% акций Банка, еще две акции принадлежат президенту-председателю правления Банка Д.В. Руденко. Банк развивает региональную сеть на базе отделений Почты России. По итогам 9 месяцев 2018 года сеть банка включает более 16 600 точек обслуживания в 83 регионах России, а клиентская база достигла 8,8 млн человек.

В почтовых отделениях Банк представлен в формате окон продаж с сотрудником Банка или с сотрудником Почты России. Банк работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств. Банк является единственным банком в России, сеть банкоматов которого (более 4600 машин) полностью состоит из таких устройств.

Источник: пресс-служба Почта Банка Дирекция по связям с общественностью