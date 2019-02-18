Получи до 40 млн рублей на свой социальный бизнес

/В России/

Фонд «Наше будущее» проводит конкурс проектов «Социальный предприниматель», победители которого получают беспроцентные займы в размере от 2 до 40 млн рублей на срок до 10 лет.

Если вы планируете открыть детский развивающий центр, улучшаете экологию, оказываете помощь или трудоустраиваете инвалидов и пожилых, развиваете робототехнику или внедряете инновационные технологии для улучшения жизни людей, то мы ждем вас!

Заявку необходимо подать до 1 марта 2019 года на сайте:

konkurs.nb-fund.ru.

Основные требования к проектам [1]:

Улучшение качества жизни и / или решение существующих актуальных социальных проблем в вашем регионе.

Финансовая устойчивость (благотворительные проекты не рассматриваются).

Новизна в подходе к решению социальных проблем или инновационная составляющая.

Бюджет проекта должен быть обеспечен собственными средствами Заявителя не менее чем на 20% от суммы займа.

За 11 лет проведения конкурса было поддержано 234 проекта из 56 регионов России на общую сумму 601,3 млн рублей.

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее» – первая организация, которая начала развивать социальное предпринимательство в России. Фонд был основан в 2007 году по инициативе крупного бизнесмена Вагита Алекперова и за годы своего существования стал одной из немногих организаций в мире, которая оказывает комплексную поддержку социальному бизнесу – от финансовой до консультационной.

В рамках Конкурса проектов «Социальный предприниматель» Фонд поддержал 234 проекта из 56 регионов на общую сумму 601,3 млн рублей. Финансирование выделяется в виде беспроцентных целевых займов.