Владимир Синяговский: Только три дня без горячей воды? Это реально?..

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Срок летнего отключения горячей воды в России может сократиться до трех дней. Об этом заявил заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис.

По словам чиновника, в стране разрабатываются технологии, которые позволят оптимизировать процессы управления коммунальными сетями. Чибис также отметил, что в трех российских городах уже был проведен эксперимент по уменьшению периода отключения воды в 2018 году.

В ближайшее время эта норма нереализуема, рассказала в интервью радио Sputnik исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», член общественной палаты РФ Светлана Развротнева. По ее словам, прежде чем совершенствовать софт, надо заняться железом, привести в нормальное состояние сети, котельные.

«У нас крайне высокий износ коммунальной инфраструктуры, в том числе системы теплоснабжения. Зачастую даже 14 дней, которые дает СанЭпидемНадзор, не хватает, чтобы отремонтировать трубы, которые уже пришли в ветхое состояние, котельные, которые выработали свой срок. Нужно приводить гигантскую коммунальную инфраструктуру, построенную в советские времена и не ремонтировавшуюся многие годы, в нормативное состояние. По оценкам экспертов, на это нужны сотни триллионов рублей. Пока не очень понятно, откуда эти деньги брать. Инвесторы в эту сферу идут неохотно, концессии работают не очень эффективно. Денег на модернизацию системы теплоснабжения из федерального бюджета не запланировано вообще. Это противоречит мировому опыту, где более 50% инфраструктурных проектов – вложения государства», – рассказала Светлана Развротнева.

По мнению депутата Госдумы Владимира Синяговского, инициатива полезная для людей, отвечает их потребностям, но готова ли к таким переменам инфраструктура вопрос!

Источник: https://ria.ru/radio/