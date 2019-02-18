/В России/

Владимир Синяговский: Только три дня без горячей воды? Это реально?..

Срок летнего отключения горячей воды в России может сократиться до трех дней. Об этом заявил заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис.

По словам чиновника, в стране разрабатываются технологии, которые позволят оптимизировать процессы управления коммунальными сетями. Чибис также отметил, что в трех российских городах уже был проведен эксперимент по уменьшению периода отключения воды в 2018 году.

В ближайшее время эта норма нереализуема, рассказала в интервью радио Sputnik исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль», член общественной палаты РФ Светлана Развротнева. По ее словам, прежде чем совершенствовать софт, надо заняться железом, привести в нормальное состояние сети, котельные.

«У нас крайне высокий износ коммунальной инфраструктуры, в том числе системы теплоснабжения. Зачастую даже 14 дней, которые дает СанЭпидемНадзор, не хватает, чтобы отремонтировать трубы, которые уже пришли в ветхое состояние, котельные, которые выработали свой срок. Нужно приводить гигантскую коммунальную инфраструктуру, построенную в советские времена и не ремонтировавшуюся многие годы, в нормативное состояние. По оценкам экспертов, на это нужны сотни триллионов рублей. Пока не очень понятно, откуда эти деньги брать. Инвесторы в эту сферу идут неохотно, концессии работают не очень эффективно. Денег на модернизацию системы теплоснабжения из федерального бюджета не запланировано вообще. Это противоречит мировому опыту, где более 50% инфраструктурных проектов – вложения государства», – рассказала Светлана Развротнева.

По мнению депутата Госдумы Владимира Синяговского, инициатива полезная для людей, отвечает их потребностям, но готова ли к таким переменам инфраструктура вопрос!

Источник: https://ria.ru/radio/

Просмотров: 81 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Партия гранатов из Турции, зараженных многоядной мухой-горбаткой, возвращена грузоотправителю

Жюри окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы «Южный Медиа-Ас-2019» определило финалистов конкурса

Ветеран управления ФСБ провел лекцию в институте культуры

Открытое первенство муниципального образования город-курорт Геленджик по дзюдо

О порядке классификации гостиниц

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!