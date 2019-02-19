Почтовые отделения Краснодарского края будут работать и в праздничные дни

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Для обеспечения бесперебойного и качественного предоставления полного спектра услуг почтовой связи в Краснодарском крае 93 отделения Почты России будут работать 23 февраля и 8 марта.

Режим работы остальных отделений почтовой связи

В пятницу 22 февраля и в четверг 7 марта почтовые отделения всех классов будут работать по установленному графику с сокращением рабочего дня на один час.

23 февраля и 8 марта 2019 года в Краснодарском крае будут открыты 93 отделения почтовой связи, расположенные в городах и курортных центрах, в т.ч. 41 отделение - в городе Краснодаре. 23 февраля они будут работать по графику субботы, а 8 марта - по графику пятницы с сокращением рабочего дня на один час. Для остальных отделений эти дни являются выходными - не осуществляются обмен и доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков.

В период февральских и мартовских праздников будут круглосуточно открыты для посетителей отделения Москвы - 101000, 107241, 121099 и Санкт-Петербурга – 191036.

24 февраля и 9 марта отделения Почты России будут оказывать услуги по установленному режиму работы.

Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, Windows Phone.

Источник: Пресс-служба УФПС Краснодарского края - филиала ФГУП "Почта России"