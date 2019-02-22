/В России/

Мужчина года

Компания "Медиалогия" специально к 23 февраля подготовила медиарейтинг российских мужчин за год.

 

Период исследования: февраль 2018 года - февраль 2019 года.

 

ТОП-50 российских мужчин:

Место в рейтинге

Персона

Количество сообщений

1

ПУТИН Владимир Владимирович

3 675 700

2

МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич

657 024

3

ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич

339 435

4

СОБЯНИН Сергей Семенович

308 613

5

ЛАВРОВ Сергей Викторович

263 711

6

ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич

218 428

7

НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич

167 974

8

РУДЕНЯ Игорь Михайлович

165 121

9

ВОЛОДИН Вячеслав Викторович

159 227

10

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

147 192

11

СИЛУАНОВ Антон Германович

139 887

12

ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович

138 659

13

ШОЙГУ Сергей Кужугетович

136 530

14

ЧЕРЧЕСОВ Станислав Саламович

130 332

15

КАДЫРОВ Рамзан Ахматович

127 763

16

АКСЁНОВ Сергей Валерьевич

118 723

17

ДЗЮБА Артем Сергеевич

108 581

18

КОКОРИН Александр Александрович

108 088

19

ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович

107 537

20

НИКИТИН Глеб Сергеевич

106 472

21

ДЕРИПАСКА Олег Владимирович

102 060

22

МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич

102 027

23

ГРУДИНИН Павел Николаевич

101 521

24

МАМАЕВ Павел Константинович

95 596

25

КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович

92 562

26

КУДРИН Алексей Леонидович

85 842

27

КОЖЕМЯКО Олег Николаевич

81 215

28

ОРЕШКИН Максим Станиславович

80 614

29

ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович

79 675

30

КОЗАК Дмитрий Николаевич

78 984

31

НОВАК Александр Валентинович

77 608

32

АКИНФЕЕВ Игорь Владимирович

76 583

33

ДЮМИН Алексей Геннадьевич

75 877

34

ТИТОВ Борис Юрьевич

74 056

35

РОГОЗИН Дмитрий Олегович

73 732

36

КИРКОРОВ Филипп Бедросович

73 717

37

КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович

72 548

38

БЕГЛОВ Александр Дмитриевич

70 961

39

МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович

70 396

40

БАСТРЫКИН Александр Иванович

69 038

41

ГОЛОВИН Александр Сергеевич

68 492

42

ТОПИЛИН Максим Анатольевич

66 966

43

МАНТУРОВ Денис Валентинович

66 934

44

МОРОЗОВ Сергей Иванович

65 737

45

АЗАРОВ Дмитрий Игоревич

62 639

46

СМОЛОВ Федор Михайлович

62 322

47

БУРКОВ Александр Леонидович

62 302

48

МУТКО Виталий Леонтьевич

61 523

49

РАДАЕВ Валерий Васильевич

61 388

50

НУРМАГОМЕДОВ Хабиб Абдулманапович

59 919

 

 

Источник: Медиалогия

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Категория: Новости / В России

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