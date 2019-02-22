Мужчина года
Компания "Медиалогия" специально к 23 февраля подготовила медиарейтинг российских мужчин за год.
Период исследования: февраль 2018 года - февраль 2019 года.
ТОП-50 российских мужчин:
|
Место в рейтинге
|
Персона
|
Количество сообщений
|
1
|
ПУТИН Владимир Владимирович
|
3 675 700
|
2
|
МЕДВЕДЕВ Дмитрий Анатольевич
|
657 024
|
3
|
ПЕСКОВ Дмитрий Сергеевич
|
339 435
|
4
|
СОБЯНИН Сергей Семенович
|
308 613
|
5
|
ЛАВРОВ Сергей Викторович
|
263 711
|
6
|
ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|
218 428
|
7
|
НАВАЛЬНЫЙ Алексей Анатольевич
|
167 974
|
8
|
РУДЕНЯ Игорь Михайлович
|
165 121
|
9
|
ВОЛОДИН Вячеслав Викторович
|
159 227
|
10
|
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
|
147 192
|
11
|
СИЛУАНОВ Антон Германович
|
139 887
|
12
|
ЖИРИНОВСКИЙ Владимир Вольфович
|
138 659
|
13
|
ШОЙГУ Сергей Кужугетович
|
136 530
|
14
|
ЧЕРЧЕСОВ Станислав Саламович
|
130 332
|
15
|
КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|
127 763
|
16
|
АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|
118 723
|
17
|
ДЗЮБА Артем Сергеевич
|
108 581
|
18
|
КОКОРИН Александр Александрович
|
108 088
|
19
|
ДУБРОВСКИЙ Борис Александрович
|
107 537
|
20
|
НИКИТИН Глеб Сергеевич
|
106 472
|
21
|
ДЕРИПАСКА Олег Владимирович
|
102 060
|
22
|
МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|
102 027
|
23
|
ГРУДИНИН Павел Николаевич
|
101 521
|
24
|
МАМАЕВ Павел Константинович
|
95 596
|
25
|
КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|
92 562
|
26
|
КУДРИН Алексей Леонидович
|
85 842
|
27
|
КОЖЕМЯКО Олег Николаевич
|
81 215
|
28
|
ОРЕШКИН Максим Станиславович
|
80 614
|
29
|
ТАРАСЕНКО Андрей Владимирович
|
79 675
|
30
|
КОЗАК Дмитрий Николаевич
|
78 984
|
31
|
НОВАК Александр Валентинович
|
77 608
|
32
|
АКИНФЕЕВ Игорь Владимирович
|
76 583
|
33
|
ДЮМИН Алексей Геннадьевич
|
75 877
|
34
|
ТИТОВ Борис Юрьевич
|
74 056
|
35
|
РОГОЗИН Дмитрий Олегович
|
73 732
|
36
|
КИРКОРОВ Филипп Бедросович
|
73 717
|
37
|
КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|
72 548
|
38
|
БЕГЛОВ Александр Дмитриевич
|
70 961
|
39
|
МЕДИНСКИЙ Владимир Ростиславович
|
70 396
|
40
|
БАСТРЫКИН Александр Иванович
|
69 038
|
41
|
ГОЛОВИН Александр Сергеевич
|
68 492
|
42
|
ТОПИЛИН Максим Анатольевич
|
66 966
|
43
|
МАНТУРОВ Денис Валентинович
|
66 934
|
44
|
МОРОЗОВ Сергей Иванович
|
65 737
|
45
|
АЗАРОВ Дмитрий Игоревич
|
62 639
|
46
|
СМОЛОВ Федор Михайлович
|
62 322
|
47
|
БУРКОВ Александр Леонидович
|
62 302
|
48
|
МУТКО Виталий Леонтьевич
|
61 523
|
49
|
РАДАЕВ Валерий Васильевич
|
61 388
|
50
|
НУРМАГОМЕДОВ Хабиб Абдулманапович
|
59 919
Источник: Медиалогия