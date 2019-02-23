Назначен новый директор ФГБУ «Сочинский национальный парк»

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Парламентский портал gazdep.ru уполномочен заявить о том, что новым директором Федерального государственного бюджетного учреждения «Сочинский национальный парк» с 14 февраля 2019 г. стал действующий председатель профильного комитета по селу, агропромышленному комплексу и предпринимательству, депутат Городского Собрания Сочи пятого созыва Иван Леонидович Савин.

В распоряжении Парламентского портала gazdep.ru имеется копия Приказа о назначении директором ФГБУ «Сочинский национальный парк» И.Л. Савина, который подписал накануне в среду, 13 февраля 2019 г., Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Николаевич Кобылкин.

До назначения на эту должность Иван Леонидович Савин руководил центром инновационных проектов и программ в Сочинском институте (филиале) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Российский университет дружбы народов».

Иван Леонидович Савин родился в 1962 г. в г. Сочи Краснодарского края. Место жительства: г. Сочи Краснодарского края.

Свой трудовой путь начинал радиотехником на авиаметеостанции Сочи. Более пяти лет являлся секретарем комитета комсомола, первым секретарем Адлерского ВЛКСМ, затем председателем Адлерской районной организации Российского Союза молодежи. В 1990 году избран в Городской Совет народных депутатов. С 1992 года – заместитель главы администрации Адлерского района г. Сочи. С 2001 по 2006 годы – глава администрации Адлерского района города Сочи. С 2006 по 2009 годы работал на руководящих должностях крупных компаний. Затем глава администрации Центрального района города Сочи. С 2011 по 2014 год работал в ЗАО СКО «Адлеркурорт», ООО Пансионат «Знание», пансионат «Изумруд». Депутат Городского Собрания Сочи I созыва (1994 — 2000 гг.), II созыва (2000 — 2004 гг.). Член Общественной палаты города-курорта Сочи.

13 сентября 2015 года член партии «Единая Россия» Иван Леонидович Савин избран депутатом Городского Собрания Сочи 5 созыва, а на первой сессии был избран председателем комитета по селу, агропромышленному комплексу и предпринимательству.

Источник: Gazdep.ru