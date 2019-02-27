Владимир Синяговский поддержал инициативу Союза городов-героев

/В России/

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Владимир Синяговский обсудил с заместителем председателя Союза городов-героев СНГ Яной Судаевой инициативу общественных объединений городов-героев Российской Федерации и проекты Федеральных законов «О статусе городов-героев».

Союз городов-героев выступил с инициативой узаконить в Российской Федерации высокий статус города-героя, для чего была создана рабочая группа по разработке проектов Федеральных законов «О статусе городов-героев», «О внесении изменений в Федеральный закон от 09.05.2006г. №68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы». В Новороссийске, 3 февраля 2019 года, в рамках XXIV слета Союза городов-героев, состоялось заседание круглого стола по обсуждению проектов Федеральных законов.

Представители городов-героев Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Мурманска, Тулы, Смоленска, Новороссийска, Керчи и Севастополя обратились за поддержкой к парламентарию и направили обращение в Российский организационный комитет «Победа».

Владимир Синяговский проинформировал представителя Союза о том, что он провел консультации и получил поддержку депутатов Госдумы от Краснодарского края. Депутаты, после проработки законопроектов юристами, готовы выступить с законодательной инициативой.