/В России/

Владимир Синяговский поддержал инициативу Союза городов-героев

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Владимир Синяговский обсудил с заместителем председателя Союза городов-героев СНГ Яной Судаевой инициативу общественных объединений городов-героев Российской Федерации и проекты Федеральных законов «О статусе городов-героев».

Союз городов-героев выступил с инициативой узаконить в Российской Федерации высокий статус города-героя, для чего была создана рабочая группа по разработке проектов Федеральных законов «О статусе городов-героев», «О внесении изменений в Федеральный закон от 09.05.2006г. №68-ФЗ «О почетном звании Российской Федерации «Город воинской славы».  В Новороссийске, 3 февраля 2019 года, в рамках XXIV слета Союза городов-героев, состоялось заседание круглого стола по обсуждению проектов Федеральных законов.

Представители городов-героев Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Мурманска, Тулы, Смоленска, Новороссийска, Керчи и Севастополя обратились за поддержкой к парламентарию и направили обращение в Российский организационный комитет «Победа».

Владимир Синяговский проинформировал представителя Союза о том, что он провел консультации и получил поддержку депутатов Госдумы от Краснодарского края. Депутаты, после проработки законопроектов юристами, готовы выступить с законодательной инициативой.

Просмотров: 86 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / В России

Добавить комментарий

Последние новости

Президент поручил выработать меры по стимулированию строительства и приобретению жилья

Переливали кровь: на ЧМ полиция задержала лыжников

В Геленджике прием граждан провел депутат Госдумы Владимир Синяговский

Владимир Синяговский: Формируется молодая энергичная команда, будем помогать...

"Мир без границ" приглашает...

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!