Депутат Государственной Думы готов подключиться к решению вопроса о строительстве набережной в Кринице

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Разговор о проблемах села Криница состоялся на встречи с жителями депутата Государственной Думы РФ Владимира Синяговского и главы администрации Геленджика Алексея Богодистова.

Лицо любого морского курорта – это набережная. Геленджикская же известна далеко за пределами не только Краснодарского края, но и России. Однако, не во всех населенных пунктах муниципалитета она есть, к таковым относится пляж с.Криница. "Вдоль пляжа планируется строительство набережной, протяженностью около 800 метров, - рассказал глава администрации города-курорта Геленджика Алексей Богодистов, - Подобрали инвестора, согласовываем проект."

Одним из камней предкновения является спортивный лагерь «Криница» Кубанского государственного аграрного университета. Ведутся переговоры о выделении части земельного участка лагеря для строительства набережной. Владимир Синяговский предложил главе Геленджика свое содействие в переговорах с руководством университета для решения данного вопроса.