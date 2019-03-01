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Божественная литургия прошла в исправительной колонии

Исправительную колонию №14 (г. Краснодар)  посетили священнослужители Свято-Покровского  храма станицы Елизаветинской.

В православном храме ИК-14  в честь  Святых князей русских Бориса и Глеба была  проведена  божественная литургия с участием православной общины осужденных и сотрудников исправительного учреждения.

Богослужение возглавил  штатный священник Свято-Покровского храма  протоиерей Евгений. Ему сослужили  протоирей Виктор, дьякон Илья и  дьякон Дионисий.

По окончании литургии отец Евгений обратился к присутствующим с словами проповеди, после чего осужденные смогли  исповедоваться и причаститься.

В завершении своего визита священнослужители обсудили с  руководством исправительной колонии вопросы, связанные с окормлением осужденных.

В ИК-14 с осужденными регулярно проводятся занятия по основам православной веры. Протоиерей Евгений, окормляющий исправительную колонию, проводит религиозные обряды, духовные беседы, дает наставления нуждающимся, поддерживает православных в их вере.

– Среди осужденных все больше желающих присоединиться к православной общине, существующей в колонии. Духовное наставничество православных священнослужителей   помогает в  воспитательной работе с осужденными, многие из которых  сами проявляют желание и стремление быть ближе к богу, – отмечает  заместитель начальника ИК-14 Владимир Собянин.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / В России

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