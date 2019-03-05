Россияне неожиданно поддержали заговорившего о вони Макаревича

/В России/

Лидер группы "Машина времени" прокомментировал скандал, разгорелся вокруг сатирика Михаила Жванецкого на Украине. Андрей Макаревич нашел сходство между ситуациями с юмористом и актером Алексеем Серебряковым.

В Одесской области украинские радикалы потребовали отменить концерты Михаила Жванецкого после того, как в России его наградили орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени. В противном случае они пригрозили сорвать выступления.

Андрей Макаревич довольно резко высказался о сложившейся ситуации в своем Facebook-аккаунте. "Поразительная примета времен вонь, поднятая вокруг Жванецкого и Серебрякова настолько схожа, что, кажется, производят ее одни и те же мастера", — отметил музыкант.

Макаревич считает, что мотивация при этом противоположная, так как "один, видите ли, получил награду из рук главы государства, другой, видите ли, обидел россиян".

Пользователи соцсети, как правило критикующие резкие высказывания Андрея Макаревича, в большинстве своем поддержали его. Во всяком случае, исходя из оставленных под его постом комментариев.

"Примитивные позиции всегда формулировать легче, то есть та часть "коллективного разума", которая склонна к деградации (упрощению), она мобильней — все революции по этим рельсам катили", "Вонь развеется. Воздух вновь будет чистым. Простая физика", "Я предлагаю одеть противогаз и не обращать внимания на большинство. С большинством всем умным людям все давно понятно", "Андрей Вадимович. Вот именно за этот пост Вас будут уважать только по-настоящему умные люди. А они есть по любую сторону "баррикад". А вот сколько их процентов покажут комментарии под постом. Очень интересно было бы получить эту статистику", — прокомментировали пост Андрея Макаревича.

Источник: https://news.rambler.ru/starlife/41824447/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink