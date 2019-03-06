Челябинские магазины оштрафуют за просрочку, которую собирают пенсионеры

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В Челябинске будут штрафовать магазины за выброшенные просроченные продукты. Об этом объявило местное отделение Россельхознадзора. В ведомстве недовольны тем, что в интернете все чаще обсуждают ситуацию, когда пожилые люди собирают выброшенные просроченные продукты из мусорных баков. По российскому законодательству просрочку до утилизации надо хранить в специальных закрытых контейнерах. Многое торговые точки на этом экономят и выбрасывают испортившиеся продукты в обычные мусорные баки.

В России мало программ по бесплатной раздаче продукции с истекающим сроком годности, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель председателя политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» Владимир Ворожцов.

«Система бесплатной или со скидкой раздачи продуктов с истекающим сроком годности, она существует во многих странах мира. Такое есть от Австралии до США, от Германии до Сингапура. Всего-навсего нужно желание и организаторские усилия. К сожалению, ни того, ни другого нам пока не удается добиться. Инициативы нашей партии уже неоднократно были. К сожалению, мы не получили поддержки», - сказал Владимир Ворожцов.

Источник: https://ria.ru/radio/