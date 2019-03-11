Игорь Артемьев (ФАС): Строительство — одна из самых циничных и наглых отраслей, лидер по картельным сговорам

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Так глава Федеральной антимонопольной службы охарактеризовал ситуацию с коррупцией и ограничением конкуренции в строительном секторе страны.

В интервью телеканалу НТВ руководитель ФАС сообщил, что российские граждане теряют от картелей до 2% ВВП. «Это завышение цен, связанное с прямым мошенничеством с уголовным составом», — уточнил он.

«Вторая отрасль, самая циничная и наглая, после фармы (фармацевтическая промышленность — Ред.), — это строительство», — заявил Игорь Артемьев (на фото). Однако благодаря усилиям ФАС строительные компании получают за картельные сговоры миллиардные штрафы и банкротятся, а их владельцы теряют свое состояние, подчеркнул чиновник.

«Есть много джентльменов, которые грабили население, а сейчас уже банкроты, — отметил глава ФАС. — И все их увеселительные прогулки, великолепная жизнь — счастливая, богатая, роскошная, нагло выставляемая перед населением, — они закончились. А некоторые сидят в тюрьме», — напомнил он.

При этом Артемьев посетовал, что полиция и Следственный комитет редко прибегают к 178-й статье УК РФ(ограничение конкуренции), предпочитая привлекать топ-менеджеров строительных компаний к уголовной ответственности по 159-й статье УК РФ (мошенничество), поскольку, по его словам, им легче так доказывать их преступления.

«Хотя, на самом деле, чаще всего они сидят именно за антимонопольные преступления», — пояснил руководитель ФАС. Разумеется, такая практика сказывается на статистике по картельным сговорам, но Антимонопольную службу это не сильно беспокоит, заверил ее глава.

К слову, о статистике. В интервью сайту ancb.ru Игорь Артемьев привел статистику дел по антиконкурентным соглашениям в сфере строительства.

«Подобные соглашения в прошлом году выявлены на территории 54 регионов, в 2016 году — в 50 регионах, — проинформировал он. — Признаки сговоров на торгах в 2017 году выявлены при проведении более 400 открытых аукционов в электронной форме, в 2016 году — при 140. Сумма общих начальных максимальных цен контрактов за прошлый год — более 38,6 млрд руб., в 2016 году — 6,8 млрд руб.».

Всего, по его словам, в прошлом году ФАС России возбудила 146 дел об антиконкурентных соглашениях при выполнении строительных, ремонтных работ зданий и сооружений, а также при строительстве и обслуживании дорог.

В интервью НТВ Артемьев напомнил, что среди осужденных есть и мэры, и губернаторы, и другие чиновники, чье преследование началось с подачи ФАС именно за нарушения антимонопольного законодательства, в том числе в строительной сфере. «Поэтому шутить с нами не надо», — еще раз предупредил он.

Источник: https://erzrf.ru/news/igor-artemyev-fas-stroitelstvo--odna-iz-samykh-tsinichnykh-i-naglykh-otrasley-lider-po-kartelnym-sgovoram