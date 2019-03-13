Поддерживаем инициативу министерства

/В России/

Владимир Синяговский депутат фракции "ЕДИНАЯ РОССИЯ":

- Законодательная инициатива Министерства сельского хозяйства имеет большое значение для поддержки фермерства и малых крестьянских хозяйств.

Зарубежный опыт нам говорит, что именно эта форма малого бизнеса может играть значительную роль в обеспечении население традиционными, экологически чистыми продуктами.

Изменения закона «О розничных рынках» упростит допуск малых сельхозпроизводителей на рынки для реализации своей продукции. Российские фермеры смогут претендовать на все действующие меры государственной поддержки. Им будет доступна и упрощена в оформлении единая субсидия, льготное кредитование, субсидия на компенсацию прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов сельского хозяйства.

Поправки к закону направлены на ослабление административных препятствий, которые сегодня мешают нашим фермерам напрямую выйти на контакт с потребителем и в полном объёме реализовывать свою продукцию. Законодательная инициатива минсельхоза предполагает отмену карточек продавцов для фермеров и селян, выращивающих овощи или производящих мясо у себя на подворье. Договор между ними и торговыми точками будет составляться по упрощенной форме.

На мой взгляд, эти предложения особенно актуальны для регионов традиционно занимающихся сельскохозяйственной деятельностью. Думаю было бы не лишним добавить к поправкам меры по контролю за качеством фермерской продукции. В частности составить специальный список обязанностей продавца-садовода от которого он не сможет отступать.